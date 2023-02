Lexa escolhe look justíssimo para acompanhar a apuração do carnaval do Rio de Janeiro

Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Lexa marcou presença na apuração das notas do carnaval do Rio de Janeiro e escolheu um look justíssimo

A cantora Lexa caprichou na escolha do look para acompanhar a apuração das notas da escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 22, ela esteve na Marquês de Sapucaí para curtir este dia especial ao lado dos outros integrantes da agremiação.

A estrela foi fotografada com um look justíssimo e ostentou suas curvas impecáveis. Ela apostou em um look com as cores da escola de samba: um top azul e uma calça amarela. O modelito deixou à mostra a barriguinha sarada da musa e destacou suas pernas torneadas.

No desfile da Unidos da Tijuca, a rainha de bateria Lexa usou uma fantasia toda dourada para representar a Sereia da Baía de Todos os Santos. Vale lembrar que a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, também desfilou no carnaval. Ela é a rainha de bateria da escola de samba Império Serrano.

Fotos: Anderson Borde e Daniel Pinheiro

Lexa reage ao ver MC Guimê de cueca branca no BBB 23

Há poucos dias, Lexa ficou chocada ao ver o marido, MC Guimê, tomando banho de cueca branca no BBB 23. Um seguidor escreveu: “Agora eu entendi o motivo de a Lexa ter voltado para o Guimê”. E ela respondeu: “Vocês não valem R$ 1”. Logo depois, ela comentou: “Gente, mas o Guimê tomou banho de cueca branca de novo? Não é possível. Guilherme, você me paga”.

Em outro momento, Lexa elogiou a postura de MC Guimê durante o reality show. “Eu sinto o Guimê sempre levando palavras positivas para as pessoas, ele tenta abrir o olho da galera, mas poucas pessoas realmente escutam ele”, disse ela, e completou: “Espero que ele sinta todas as vezes que eu estou assistindo, tem sido cansativo para mim conciliar tudo... Mas estou aqui, firme e forte”.