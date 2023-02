Letícia Sabatella faz rara aparição com Daniel Dantas em baile de carnaval

Discretos com o relacionamento, Letícia Sabatella e Daniel Dantas são fotografados em uma rara aparição juntos em um evento

A atriz Letícia Sabatella (51) e o ator Daniel Dantas (68) fizeram uma rara aparição juntos em um evento na noite de terça-feira, 21. Discretos com a vida pessoal, eles mantém o relacionamento longe dos holofotes, mas decidiram abrir uma exceção para curtirem o final do carnaval.

Os dois marcaram presença em um baile de carnaval no Rio de Janeiro. Para o evento, ela surgiu com um look com detalhes brilhantes e transparência na saia. Por sua vez, ele apostou em um visual mais básico e em tons de rosa e verde.

Recentemente, o ator falou sobre o seu relacionamento com Leticia Sabatella. “A gente se conhece há muito tempo. A gente tinha uma coisa engraçada, muito legal, de se encontrar com frequência nos lugares, e parar para ficar conversando em pé. Não era nada, um jantar... era por acaso. A gente se encontrava na porta do banco, por exemplo, e ficava conversando”, disse ele ao Jornal O Globo.

O ator está longe da TV desde que atuou na novela Um Lugar ao Sol. Enquanto isso, a atriz também está longe das novelas desde o fim da novela Nos Tempos do Imperador.

Fotos: AgNews

Letícia Sabatella vai à Sapucaí no carnaval

No Carnaval, Letícia Sabatella marcou presença no Camarote CARAS e comemorou a alegria da folia. "Esse momento de ir para a Sapucaí é um templo muito sagrado para o nosso país. As escolas de samba mostram tudo o que tem de melhor, na cultura, de consciência, de coletividade no nosso país. Eu sei que vou me emocionar muito nessa noite. É tão bonito ver um povo que luta tanto para sobreviver ser capaz de uma coisa tão grandiosa", disse ela.

Então, ela contou se sabe sambar. "Quando eu estou na gafieira, ou roda de samba, parece que alguma coisa incorpora e eu saio sambando. Mas se me pedir para sambar agora, eu não vou saber. A música faz a gente sambar, o coletivo faz a gente ser tomado por alguma coisa. Não bebo, não uso nada, é só o som e o que há de espírito mesmo no Carnaval. Me toca profundamente", declarou.