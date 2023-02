Leticia Sabatella relembra suas raízes no Carnaval e celebra desfiles na Sapucaí: 'Honrar brasilidade'

Atriz e cantora, Sabatella conta que sua família tinha um bloco de rua próprio, no Carnaval de Minas Gerais

A atriz e cantora Leticia Sabatella (51) tem, em suas raízes, a folia do Carnaval . Para ela, a festa é mais do que dias de comemoração, mas também uma oportunidade de mostrar a cultura brasileira e também a espiritualidade, seja na música, nos desfiles e até mesmo na união. "Tenho imenso respeito para as pessoas que fazem essa festa para nós. É idolatrar e honrar essa brasilidade."

Ela conta que em Minas Gerais, estado onde nasceu, sua família tinha um bloco chamado Fuzuê, e que a festa começava na confecção das fantasias. "Era muito emocionante, meu avô amava Carnaval, minha mãe sempre festeira e minha avó costurando as fantasias. Minha família era tão grande que tinha um bloco, era toda festeira", conta.

"O Carnaval era uma arte do improviso e de criar as fantasias. Sempre cheio de fita, purpurina, lantejoula. Tem uma coisa especial no nosso imaginário", completa a artista, em entrevista a CARAS Brasil, diretamente do Camarote CARAS 30 anos na Sapucaí. Ela acrescenta que agora enxerga uma força ainda maior no Carnaval, com os desfiles das escolas e os sambas enredos.

"Esse momento de ir para a Sapucaí é um templo muito sagrado para o nosso país. As escolas de samba mostram tudo o que tem de melhor, na cultura, de consciência, de coletividade no nosso país. Eu sei que vou me emocionar muito nessa noite. É tão bonito ver um povo que luta tanto para sobreviver ser capaz de uma coisa tão grandiosa."

Sabatella conta que já desfilou algumas vezes na avenida, porém não é a "rainha do samba no pé". "Quando eu estou na gafieira, ou roda de samba, parece que alguma coisa incorpora e eu saio sambando. Mas se me pedir para sambar agora, eu não vou saber. A música faz a gente sambar, o coletivo faz a gente ser tomado por alguma coisa. Não bebo, não uso nada, é só o som e o que há de espírito mesmo no Carnaval. Me toca profundamente."

LETICIA SABATELLA COMEMORA OS 30 ANOS DA CARAS NO CARNAVAL

A atriz ainda celebra a marca dos 30 anos da Caras, diretamente da Sapucaí, relembrando os eventos que já participou ao lado da marca. "A Caras sempre está presente nos nossos eventos artísticos, e sempre nos proporciona encontros com grandes artistas. Ela sempre promove os artistas."

Discreta nas redes sociais, a artista não publicou fotos curtindo o Carnaval. Em uma de suas últimas publicações, ela falou sobre sua rotina de exercícios. "Depois de pedalar, 20 km. Com intervalos cheios de atividades. Rio é feito pra bicicletas. I’m happy again!", escreveu, na legenda da publicação.