De maiô, Leticia Sabatella esbanja alegria em dia na praia

Leticia Sabatella recebe elogios ao mostrar fotos de maiô em seu dia na praia: 'Que lindeza'

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 13h12

A atriz Leticia Sabatella (51) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, ao mostrar novas fotos do seu passeio em um dia de sol. A estrela aproveitou para renovar o bronzeado em uma praia de Natal, no Rio Grande do Norte e exibiu seu sorrisão nas fotos.

Nas imagens, ela apareceu deslumbrante ao usar um maiô preto estiloso e chapéu bege. “A gente chega no mar!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Que lindeza”, disse um seguidor. “Coisa mais linda”, afirmou outro. “Sabe ser bonita”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Leticia Sabatella está longe das novelas desde o fim de Nos Tempos do Imperador, trama das 6 da Globo.