Leticia Sabatella se emociona com filtro que deixa com aparência idosa

Atriz Leticia Sabatella não segurou a emoção ao postar vídeo em que aparece com rugas, usando filtro que envelhece a aparência

A atriz Leticia Sabatella (51) impressionou os seguidores por sua sensibilidade ao compartilhar um vídeo usando um filtro nas redes sociais.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 26, a artista apareceu usando o recurso que muda os traços para uma aparência mais velha. Ao ver seu rosto com rugas, a famosa não segurou a emoção.

Impressionada com o filtro, ela disse: "Como você se vê daqui 20, 30 anos? Achei tão emocionante esse filtro. Como se estivesse vendo tantas existências, tantas emoções, tantas superações. Nossa, tanta vida nesse rosto. É, é bonito viver, hein. Nossa, é perfeito!".

Na sequência, Leticia apareceu com filtro que rejuvenesce. "Oh, meu Deus. Já fui parecida com essa meninininha", disse, emocionada. "Sei lá!", escreveu ela ao legendar a publicação.

Nos comentários, os internautas também refletiram sobre o envelhecimento. "Emocionante real", disse a cantora e atriz Leilah Moreno. "Viagem, hein", destacou Matheus Nachtergaele. "Quanta Vida, em cada marca, quantas histórias, memórias, Essa é indiscutivelmente a maior de todas as riquezas", disse uma seguidora. "Chorei junto. Linda reflexão! Você é luz!", exaltou outra.

