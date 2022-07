Daniel Dantas reúne a atual namorada e a ex-mulher em evento

Daniel Dantas promove encontro de sua atual namorada, Leticia Sabatella, e a ex-mulher, Zezé Polessa, em sua festa de aniversário

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 12h50

O ator Daniel Dantas (68) comemorou o seu aniversário de 68 anos ao lado de seus amigos e familiares em sua casa em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele reuniu a sua atual namorada, a atriz Leticia Sabatella (51), e a sua ex-mulher, a atriz Zezé Polessa (68).

Sorridentes, eles posaram com os outros amigos no evento, incluindo o filho dele e de Zezé, João Dantas, e os atores Well Aguiar e André Junqueira.

Vale lembrar que Daniel Dantas está de férias da TV desde que atuou na novela Um Lugar ao Sol, da Globo.

Recentemente, o ator falou sobre o seu relacionamento com Leticia Sabatella. “A gente se conhece há muito tempo. A gente tinha uma coisa engraçada, muito legal, de se encontrar com frequência nos lugares, e parar para ficar conversando em pé. Não era nada, um jantar... era por acaso. A gente se encontrava na porta do banco, por exemplo, e ficava conversando”, disse ele ao Jornal O Globo.

