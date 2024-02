Leo Santana choca ao exibir corpo musculoso após perder 10 kg no Carnaval

Secou! Leo Santana perde 10 kg após maratona intensa de shows no Carnaval e impressiona ao mostrar seu novo físico nas redes sociais

Durante o agito e a rotina intensa no Carnaval, Leo Santana passou por uma transformação física impressionante. Em suas redes sociais, o cantor surpreendeu seus seguidores ao exibir detalhes de seu novo físico depois de perder 10 kg como resultado da maratona de 16 shows e 30 horas puxando seu trio elétrico durante a folia, que circulou em 3 estados diferentes.

Depois da folia, o cantor está descansando com a família em casa antes de cair na estrada novamente e já mostrou seu novo físico em suas redes sociais. Além de aparecer sem camisa em diversos cliques durante o feriado, ele também exibiu o corpo definido em processo de recuperação. Leo continua com muito foco, se dedicando aos treinos e terapias alternativas para manter o novo físico:

Leo Santana impressiona ao exibir novo físico após Carnaval - Reprodução/Instagram

Em conversa com GShow, ele explicou que emagreceu os 10 kg devido a agitação da folia. O dono do hit do Carnaval deste ano, ‘Perna bamba’, detalhou sua rotina intensa durante os oito dias em que comandou a maratona. O marido da dançarina Lore Improta chegou a revelar, inclusive, que dormia apenas três horas por noite para dar conta da folia.

Além disso, o GG da Bahia também contou que precisou de reforços para dar conta das demandas. Com três jatinhos para fazer ponte aérea e levar alegria aos foliões de diferentes destinos, Leo ainda contou com o apoio de 48 vans, 18 caminhões baú e cinco carros para atravessar o país em tempo recorde ao lado de sua equipe.

Por fim, o cantor revelou que ele e sua equipe consumiram mais de 1000 garrafinhas de água de 500ml durante os dias em que agitou a galera. Em suas redes sociais, Leo recebeu muitos elogios por suas apresentações e claro, também pelo físico: “Parabéns pelo lindo Carnaval”, disse um admirador. “Máximo respeito”, disse outro. “Diferente”, disse outra.

Leo Santana dá bronca em motorista do trio:

O cantor Leo Santana deu o que falar nas redes sociais com a repercussão de um vídeo de uma bronca dele no motorista do seu trio elétrico. No carnaval de Salvador em 2024, o artista perdeu a paciência com o modo como o trio estava andando pelas ruas da cidade e fez um pedido para o motorista depois que notou o sufoco da multidão.

O cantor afirmou que o motorista tinha que respeitar as orientações dele durante o trajeto: "Isso aperta o meu bloco, aperta a pipoca, fica desconfortável para todo mundo. Se o trio não andar, vai ficar desconfortável para o meu bloco e eu vou ficar desconfortável daqui de cima tambám vendo isso", disse o artista, que decidiu dar a bronca publicamente.