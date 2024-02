Leandra Leal anuncia sua ausência no Carnaval: ‘Primeira vez desde os meus 18 anos’

Tá fora! Leandra Leal se afasta de função que cumpria há muitos anos no Carnaval e desabafa nas redes sociais

A atriz Leandra Leal anunciou que estará longe do Carnaval em 2024. Ela contou que tem compromissos profissionais e não poderá aproveitar a folia como faz todos os anos. Inclusive, ela deixou de lado a sua função de carregar o estandarte do bloco Cordão da Bola Preta porque não poderá ir ao desfile nas ruas.

Nas redes sociais, ela lamentou sua ausência na folia com um desabafo e relembrou fotos de outros carnavais. “Esse ano eu não vou poder estar presente, tentei até o último minuto, mas agora entendi que não vou conseguir estar, tive que fazer essa escolha por compromissos profissionais. É a primeira vez que não vou num desfile do bola desde os meus 18 anos. Meu estandarte entrego a quem puder levar, mas ano que vem eu volto. Ano que vem eu volto com mais força e alegria, pronta para carregar meu estandarte e me perder nas ruas depois do Bola, porque depois do Bola eu saio do desfile e me perco e vivo as histórias mais mágicas que ouvia na infância”, disse ela.

E completou: "Esse ano não vou ao Cacique, não vou na avenida, não vou sair com a minha Mangueira homenageando uma mulher mangueirense tão incrível como a Alcione, não vou pedir a localização pra quem já chegou no bloco, não vou encontrar na esquina um bloco lindo que não conhecia, não vou pular a fogueira do Cacique e chegar antes para curtir a terça até o fim, não vou no bloco do Matheus, não vou encontrar os amigos que só encontro no carnaval, não vou fazer o Sem Rival e nem apresentar concurso de fantasia e virar a noite com elegância para amanhecer no Bola”.

Por fim, a estrela disse: "Ah, e não vou ter nenhuma ideia de ir na concentração dos desfiles, entrar no terreirão, não vou no desfile do grupo de acesso de última hora, não vou ficar sem celular, não vou ter ideias de novos blocos, não vou prometer aprender a tocar um instrumento, não vou beber às 7h da manhã como se fosse 15h da tarde, não vou. Vou ficar em casa mas vou gritar campeã, vou chorar com a Mangueira, vou ver todos os desfiles e talvez fique comentando nas redes, vou ver o Bola passar na TV, acho que vou chorar, mas a festa continua e quem é do carnaval sabe que ele acontece ao longo do ano todo para explodir em fevereiro”.

O casamento de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores nesta sexta-feira, 22, ao mostrar alguns detalhes de como foi a sua cerimônia de casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Eles celebraram a união na tarde de quinta-feira, 21, em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. Agora, ela mostrou como foi a área interna do casamento.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou vários posts dos seus amigos sobre o seu casamento. Nas imagens, ela e o amado apareceram lado a lado em uma área com muitas plantas e flores enquanto trocavam juras de amor. Logo depois, ela ainda exibiu uma foto de como foi o bolo de casamento deles, que teve três andares e fotos dos noivos no topo do doce.

Para o grande dia, Leandra Leal usou um vestido de noiva branco, longo e com uma capa transparente na região dos ombros e colo. Por sua vez, o noivo usou um terno claro.

Os dois estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união deles em 2020 em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.