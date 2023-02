Jojo Todynho aposta em look com transparência para baile de carnaval

Depois de mostrar o bumbum na Sapucaí, Jojo Todynho surge com look de tecido fininho em noite de baile de carnaval

A cantora Jojo Todynho (26) esbanjou sensualidade ao escolher um look ousado para marcar presença em um baile de carnaval na noite de terça-feira, 21. A estrela ostentou toda a sua beleza e ousadia ao aparecer com um look com transparência.

Ela apostou em um conjunto de blusa e calça com transparência, feito em um tecido fino, que destacou suas curvas impecáveis. Para completar o visual, ela apostou em uma tiara divertida e maquiagem impecável, com direito a batom brilhante.

Vale lembrar que Jojo Todynho também ousou em seu look para curtir o carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 20. A estrela apareceu com uma calça jeans estrategicamente rasgada para deixar o seu bumbum todo de fora. Ao posar para as fotos, ela destacou o seu bumbum GG para os fotógrafos de plantão.

Pouco depois, ela surgiu nas redes sociais para rebater as críticas ao seu look ousado. “Uma raba dessa e você acha que eu vou esconder?! Sou privilegiada, meu bem. Quem que se incomode que tampe a sua. E é isso”, disse ela.

Jojo Todynho decide tirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento

Há poucos dias, Jojo Todynho disse que entrou na justiça para tirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento. "Outra coisa que queria deixar claro aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, que eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", desabafou Jojo.

Ela continuou: "Não fico fazendo exposição aqui da minha avó, tanto é que já pedi: as pessoas ficam indo na porta da minha avó e eu pedi, pelo amor de Deus, tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evite. Coloquei câmera na casa da minha avó, vocês sabem que ela é tudo pra mim. Tudo o que eu tenho e sou hoje, eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou, não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho... E quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não pode deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só pra deixar esclarecido".