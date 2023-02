Jojo Todynho rebate críticas ao deixar o bumbum de fora: 'Acha que eu vou esconder?'

Jojo Todynho surgiu com o bumbum GG à mostra em jeans rasgado no carnaval e alfinetou os haters: 'Sou privilegiada'

A cantora Jojo Todynho (26) atraiu todos os olhares ao aparecer na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o bumbum todo de fora. Em clima de carnaval, ela deixou a região dos glúteos à mostra ao aparecer com uma calça jeans rasgada estratégicamente. Agora, ela rebateu as críticas.

Em uma aparição nos stories do Instagram, a estrela mostrou sua autoestima ao defender a sua decisão de surgir com o bumbum de fora.

“Uma raba dessa e você acha que eu vou esconder?! Sou privilegiada, meu bem. Quem que se incomode que tampe a sua. E é isso”, disse ela.

Foto: Adão / AgNews

Jojo Todynho exibe o resultado da lipo de papada

A cantora Jojo Todynho decidiu mostrar para os fãs o resultado de sua lipo na papada. Em um vídeo nos stories do Instagram, a beldade apareceu tirando as faixas de curativo da região e mostrou como o local ficou após o procedimento estético.

A estrela está usando faixas de 'tape' – uma fita para isolar a região - na papada desde que passou pelo procedimento há cerca de 10 dias. Ela fez a lipo na região do pescoço para reduzir a gorduza localizada. Agora, ela contou que está feliz com o resultado.

Jojo disse ainda se sente inchada, mas que o resultado já está visível. “Ainda está inchada, mas porque a cirurgia só tem dez dias”, disse ela, e completou: “De pouquinho em pouquinho vai indo. Está meio calombada aqui. Fica mesmo. Com o tempo, ela vai desinchando. Isso aqui é da cirurgia, que só tem dez dias”.