Jojo Todynho surpreende ao exibir resultado da lipo de papada

Jojo Todynho tira os curativos após fazer lipo de papada e abre o jogo sobre o que achou do resultado do procedimento estético

A cantora Jojo Todynho (26) decidiu mostrar para os fãs o resultado de sua lipo na papada. Em um vídeo nos stories do Instagram, a beldade apareceu tirando as faixas de curativo da região e mostrou como o local ficou após o procedimento estético.

A estrela está usando faixas de 'tape' – uma fita para isolar a região - na papada desde que passou pelo procedimento há cerca de 10 dias. Ela fez a lipo na região do pescoço para reduzir a gorduza localizada. Agora, ela contou que está feliz com o resultado.

Jojo disse ainda se sente inchada, mas que o resultado já está visível. “Ainda está inchada, mas porque a cirurgia só tem dez dias”, disse ela, e completou: “De pouquinho em pouquinho vai indo. Está meio calombada aqui. Fica mesmo. Com o tempo, ela vai desinchando. Isso aqui é da cirurgia, que só tem dez dias”.

Jojo Todynho rebate acusações sobre sua personalidade

Nos últimos dias, Jojo Todynho foi alvo de acusações feitas pelo ex-marido, Lucas Souza, e decidiu compartilhar um desabafo nas redes sociais para negar tudo. Ela desabafou sobre os comentários sobre a sua personalidade e negou as acusações.

“Todas as acusações que sofri, sejam de traição, preconceito ou conduta, em nada combinam com minha história de vida ou com a minha personalidade. Quem me conhece sabe bem. Todo esse material está nas mãos da minha advogada e serão resolvidas e esclarecidas na justiça. Quem me acompanha diariamente conhece bem meu caráter. Fiquei 3 meses dentro de um reality e em nenhum momento tive algum discurso preconceituoso. Preconceito é uma palavra que eu enfrento e combato todos os dias, seja pela cor, corpo e até classe social. Eu jamais apoiaria qualquer tipo de preconceito ou discriminação, jamais!”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Nunca usei minhas redes sociais para nenhum tipo de posicionamento político. Sou leiga nesse assunto e por isso prefiro deixar para quem domina o assunto se pronunciar. Todas as acusações serão combatidas judicialmente. Decidi postar esse texto para deixar muito claro que as acusações não procedem. Qualquer tipo de preconceito, qualquer, eu abomino! Espero ter acabado de uma vez por todas com os ruídos que podem ter sido plantados por essas acusações que infelizmente se tornaram públicas, a fim de abafar as atitudes desse senhor que um dia chamei de marido. Mas a verdade e as provas trago comigo. Jordana Gleise”.