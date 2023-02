Jojo Todynho rebate acusações: 'A verdade e as provas trago comigo'

Jojo Todynho escreve depoimento para negar as acusações sobre sua personalidade: 'Todas as acusações em nada combinam com minha história de vida'

A cantora Jojo Todynho resolveu colocar um ponto final na troca de farpas com o ex-marido, o militar Lucas Souza, que enfrentou no final desta semana. Após ser alvo de acusações feitas por ele, ela decidiu desmentir tudo em um depoimento nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, ela afirmou que não é uma pessoa preconceituosa e que os fãs conhecem a sua verdadeira personalidade. “Todas as acusações que sofri, sejam de traição, preconceito ou conduta, em nada combinam com minha história de vida ou com a minha personalidade. Quem me conhece sabe bem. Todo esse material está nas mãos da minha advogada e serão resolvidas e esclarecidas na justiça. Quem me acompanha diariamente conhece bem meu caráter. Fiquei 3 meses dentro de um reality e em nenhum momento tive algum discurso preconceituoso. Preconceito é uma palavra que eu enfrento e combato todos os dias, seja pela cor, corpo e até classe social. Eu jamais apoiaria qualquer tipo de preconceito ou discriminação, jamais!”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Nunca usei minhas redes sociais para nenhum tipo de posicionamento político. Sou leiga nesse assunto e por isso prefiro deixar para quem domina o assunto se pronunciar. Todas as acusações serão combatidas judicialmente. Decidi postar esse texto para deixar muito claro que as acusações não procedem. Qualquer tipo de preconceito, qualquer, eu abomino! Espero ter acabado de uma vez por todas com os ruídos que podem ter sido plantados por essas acusações que infelizmente se tornaram públicas, a fim de abafar as atitudes desse senhor que um dia chamei de marido. Mas a verdade e as provas trago comigo. Jordana Gleise”.

Advogada de Jojo Todynho fala sobre medida protetiva

Jojo Todynho também compartilhou uma nota escrita por sua advogada para falar sobre a medida protetiva.

“Nota de esclarecimento - Diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome da Jornada relacionado a medida protetiva que foi deferida em seu favor e contra seu ex-esposo Lucas, cabe esclarecer que a decisão foi deferida no dia 12 de dezembro de 2022, sendo ele intimado no dia 16 de dezembro de 2022 para que se mantivesse afastado dela, de seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação, incluída a internet pelo prazo de 90 dias. Sendo assim, a medida protetiva continua vigente uma vez que não houve revogação desta, e o prazo ainda não expirou, razão pela qual o que foi dito por ele ontem no Podcast Chupim, no YouTube, que a 'medida protetiva caiu por terra, 'não tem medida protetiva', 'não vigora mais', não é verdade. Era o que nos cabia esclarecer nesse momento. Nathalia Azevedo”, informou.