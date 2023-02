Isabella Santoni comemora Carnaval em Salvador no "Bloco Coruja", da Ivete Sangalo, com namorado

A atriz Isabella Santoni passou este sábado de carnaval, 18, no "Bloco Coruja", comandado pela cantora Ivete Sangalo em Salvador com seu namorado

A atriz Isabella Santoni passou este sábado de Carnaval, 18, comemorando pelas ruas de Salvador! Sua escolha foi o "Bloco Coruja", comandado pela cantora Ivete Sangalo, na Bahia. O circuito Barra-Ondina estava repleto de outros famosos, incluindo o namorado de Isabella, Caio Vaz.

Isabelle Santoni aproveita Carnaval com muito estilo, em um look delicado!

A escolha de look da famosa para o pular carnaval foi perfeita para a ocasião e calor que estava fazendo. Isabelle apostou e um biquíni em formato de flores, com botões amarelos ao centro e pétalas cor-de-rosa envolta. O biquíni ainda contou com tiras finíssimas trançadas nas cores da peça, rosa, amarelo e branco. Embaixo, Isabelle apostou no conjunto do biquíni, sobreposto por um shorts-saia de cintura baixa branco. O look ficou incrível, e a atriz ainda combinou um par de tênis All Stars amarelos.

Isabelle prendeu seus cabelos em dois rabos de cavalo presos por pompons, brincos delicados e uma maquiagem com uma pele bem natural e brilhante, e um delineado de glitter nos olhos rente aos cílios. Ficou linda e sútil.

O boy da famosa não poderia ficar fora do clima. Apesar de estar com uma roupa mais simples, usando uma camisa branca lisa, ele apostou em um short no clima florido, estampado com vários girassóis, um boné preto com a mesma estampa e uma flor em seu peito. Nos pés o ator apostou no conforto em tênis pretos simples.

O casal florido chamou atenção com a fantasia de carnaval e apareceram dando vários beijos em frente às câmeras.