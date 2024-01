Influenciadora Tati Barbieri revela sua preparação para desfilar no Salgueiro

Poucos meses após casamento milionário, Tati Barbieri vai desfilar pela primeira vez no carnaval e faz investimento de valor inacreditável

A influenciadora digital Tati Barbieri está animada para fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o carnaval de 2024. Ela vai ser a madrinha da comissão de frente da escola de samba Salgueiro e já iniciou sua preparação para cruzar a avenida.

A estrela, que vive nos Estados Unidos com seu marido, Roman Shakal - com quem se casou em um casamento milionário e luxuoso há poucos meses -, vão passar uma temporada no Brasil para ela finalizar sua preparação para a folia. A musa vai ficar hospedada no Rio de Janeiro e revelou que fez aulas de samba nos últimos tempos.

“Será minha primeira vez desfilando por uma escola e na Sapucaí. Estou fazendo aulas de samba com o Carlinhos do Salgueiro e com o Ruan Pessoa. Estou fazendo dois treinos ao dia: de musculação e aeróbico. Faço aulas de samba três vezes por semana, além de dieta com prescrição médica, drenagens e suplementação. Estou muito mais empenhada nas minhas atividades, pois estou superempolgada com o Carnaval. A experiência está sendo única”, disse ela.

Além disso, Tati contou que fez um investimento impressionante no Salgueiro. Ela investiu R$ 950 mil no projeto da comissão de frente da agremiação após conhecer os projetos sociais que a agremiação promove para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“O convite surgiu do Alex Carvalho, que faz parte do Salgueiro. Ele chamou eu e Roman para conhecer a quadra. Fomos curtir uma noite de samba e lá surgiu o convite pelo presidente, André Vaz. Fiquei encantada com a história do Salgueiro em prol da comunidade. E este ano a escola vem com um samba que enaltece as raízes do povo brasileiro e também denuncia como os povos originais estão sendo maltratados. Os indígenas estão sofrendo duros golpes ao longo dos anos, especialmente nos últimos anos. Este samba é também um grito de alerta para que nós todos protejamos nossas raízes, nossa história”, contou.

O casamento de Tati Barbieri

A influencer brasileira Tati Barbieri se casou em 27 de setembro de 2023 com o empresário russo Roman Shpigel. Cercada de amigas famosas, a ex-estrela de pegadinhas da RedeTV! realizou uma festa luxuosa na Itália.

Com um vestido avaliado em mais de R$ 1,7 milhão, a bela entrou ao lado da família e emocionou os convidados presentes. A mais animada era a atriz Deborah Secco, que conseguiu uma folga das gravações e foi prestigiar o evento.

“Tati é uma amiga muito especial e vir até a Itália para vê-la realizar o sonho da vida dela está sendo, sem dúvida, uma experiência incrível. Tive uma folga da gravação de ‘Rensga Hits’ e da novela ‘Elas por Elas’ e viemos para passar menos de 24 horas aqui, mas não podia deixar de estar ao lado dela neste momento tão especial. Desejo que eles sejam muito felizes e que a vida deles juntos seja tão linda quanto está sendo essa celebração”, contou ela.

A lista de famosos convidados para a festa ainda tem nomes como Hugo Moura, Alok, Carolina Dieckmann e Roberto Justus. A comemoração acontece na Villa Balbiano, em uma mansão na qual foi filmado o longa Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga e Adam Driver.