Luxuosa boda de Tatiane Barbieri e Roman

Na Itália, celebração tem bênçãos de Deborah Secco e Hugo Moura

Foram três dias de festa em um cenário repleto de luxo e encanto. Sob o olhar da família e de amigos famosos, a ex-atriz e influencer catarinense Tatiane Barbieri (35) oficializou a união com o empresário russo Roman Shakal (44) no charmoso Lago de Como, na Itália. Já a comemoração aconteceu na mansão Vila Balbiano, local que serviu de locação para o filme Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga (37). “Eu sou uma mulher muito romântica. Sempre sonhei em me casar com o grande amor da minha vida. E, agora, esse momento chegou! Não poderia estar mais feliz por viver esse momento ao lado do Roman”, declarou Tatiane, que chegou a participar de diversas pegadinhas em quadros de programas da RedeTV!.

O sonho do casamento vinha sendo construído pelo casal desde setembro do ano passado, quando ficaram noivos pouco tempo após iniciarem o relacionamento. Na ocasião, eles celebraram o compromisso na ilha privada Star Island, em Miami, nos EUA, com direito a show privado de Claudia Leitte (43). “Quando a gente se conheceu, eu tive ainda mais certeza de que ela era a pessoa certa! Posso afirmar que realizei um sonho de vida de casar e construir minha família ao lado da Tati”, disse Roman, emocionado.

Entre um jantar de recepção aos convidados, a troca de votos, a festa e um almoço de despedida, se passaram 72 horas. Para marcar a ocasião, Tati usou cinco looks, sendo o principal deles um vestido e sandália da grife italiana Dolce & Gabbana. “Ainda estou vivendo um sonho”, disse ela, que compartilhou diversos detalhes do enlace nas redes sociais, na qual acumula mais de 1 milhão de seguidores.

Entre os convidados famosos estavam a atriz Carolina Dieckmann (45) e o empresário Roberto Justus (68) ao lado de sua amada, Ana Paula Siebert (35). “Foi tudo muito mágico, muito lindo! Um verdadeiro sonho participar deste momento tão especial e ver tudo isso de perto”, elogiou Carolina. Com o marido, Hugo Moura (33), Deborah Secco (43) apadrinhou a união. “Tati é uma amiga muito especial e estar na

Itália para vê-la realizar o sonho da vida dela foi, sem dúvida, uma experiência incrível”, contou a atriz, que aproveitou a folga nas gravações da série Rensga Hits e da novela Elas por Elas, para prestigiar a boda. “Fomos para passar menos de 24 horas, mas não podia deixar de estar ao lado dela nesse momento. Desejo que eles sejam muito felizes e que a vida deles juntos seja tão linda quanto foi a celebração”, completou Deborah.

Para entreter os convidados, os noivos contaram com diversas atrações, entre elas, o show do DJ Alok (32). “As coisas têm o tempo certo de acontecer, e nosso encontro, sem dúvida, foi algo que estava escrito e que aconteceu no momento certo. Nosso casamento é o momento de celebrar com todos os nossos familiares e amigos esse encontro lindo, maravilhoso e que preenche nossa vida de uma maneira muito bonita”, avaliou a noiva, esbanjando alegria.

Passadas as emoções, o par continuará transmitindo a rotina em família no reality on-line FAM Life. Com filhos de outros relacionamentos – Tati tem Sthefanye (18) e Vitta Ingrid (6), e Roman é pai de Ryan (8) –, eles buscam continuar curtindo momentos com o clã. “Agora vamos trabalhar duro para recuperar todo o dinheiro que gastamos neste casamento”, disse Roman, aos risos. “É um investimento para nossa felicidade, um momento único que levaremos na memória, e isso não tem preço”, emendou ela, bem-humorada.

FOTOS: CONRADIS