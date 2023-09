Tati Barbieri se casa na Itália com vestido de R$ 1,7 milhão e madrinhas famosas

Ex-atriz de pegadinhas, Tati Barbieri se casa na Itália com vestido de R$ 1,7 milhão; Deborah Secco foi uma das madrinhas

A atriz brasileira Tati Barbieri se casou nesta quarta-feira, 27, com o empresário russo Roman Shpigel. Cercada de amigas famosas, a ex-estrela de pegadinhas da RedeTV! realizou uma festa luxuosa na Itália.

Com um vestido avaliado em mais de R$ 1,7 milhão, a bela entrou ao lado da família e emocionou os convidados presentes. A mais animada era a atriz Deborah Secco, que conseguiu uma folga das gravações e foi prestigiar o evento.

“Tati é uma amiga muito especial e vir até a Itália para vê-la realizar o sonho da vida dela está sendo, sem dúvida, uma experiência incrível. Tive uma folga da gravação de ‘Rensga Hits’ e da novela ‘Elas por Elas’ e viemos para passar menos de 24 horas aqui, mas não podia deixar de estar ao lado dela neste momento tão especial. Desejo que eles sejam muito felizes e que a vida deles juntos seja tão linda quanto está sendo essa celebração”, contou ela.

A lista de famosos convidados para a festa ainda tem nomes como Hugo Moura, Alok, Carolina Dieckmann e Roberto Justus. A comemoração acontece na Villa Balbiano, em uma mansão na qual foi filmado o longa Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga e Adam Driver. Segundo informações do UOL, a bela vai usar um vestido avaliado em R$ 1,7 milhão.

Veja as primeiras fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Léo Fuchs (@leo_fuchs)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

SECCO EM PAZ

Com as gravações de Elas por Elas e Rensga Hits a todo vapor, a atriz Deborah Secco (43) garante estar vivendo sua melhor fase. Em conversa com a imprensa, ela contou detalhes de sua personagem no remake do clássico, abriu o jogo sobre os desafios da rotina e rebateu críticas que recebe da web.