Humberto Carrão e Duda Santos foram vistos aos beijos em camarote, diz site

Romance? Depois de interpretarem um casal em Renascer, Humberto Carrão e Duda Santos teriam trocado carinhos em um camarote na Sapucaí

O ator Humberto Carrão e a atriz Duda Santos podem ter vivido um momento de troca de carinhos no carnaval. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, os dois foram vistos aos beijos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A publicação revelou que eles trocaram um abraço carinhoso quando se encontraram no local e os dois beijos aconteceram em uma área no terceiro andar do camarote. Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Vale lembrar que Humberto e Duda atuaram juntos na novela Renascer, da Globo. Eles interpretaram José Inocêncio e Maria Santa na primeira fase da história.

Inclusive, um tempo antes do flagra no carnaval, Duda contou para a imprensa que não existia nada entre ela e Humberto. “De jeito nenhum. Não existe nada entre nós. Estou focada no trabalho. O meu coração bate mais forte agora pela minha carreira”, disse ela, segundo o F5. Por sua vez, Carrão já afirmou que está solteiro e curtindo o carnaval. Ele até foi visto saindo abraçado com uma mulher de uma noite na Sapucaí nesta semana.

Duda Santos exibe a cinturinha fina no carnaval

A atriz Duda Santos, que dá vida para a personagem Maria Santa na novela Renascer, da Globo, exibiu toda a sua beleza ao marcar presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 10. A estrela foi curtir os desfiles das escolas de samba no carnaval carioca e chamou a atenção para sua boa forma.

Ela surgiu com um modelito ousado, composto por top cropped e saia azul com transparência. O look destacou a barriga reta dela e sua cinturinha fina.

Sorridente, ela esbanjou simpatia ao posar para os fotógrafos de plantão na área externa de um camarote.