Duda Santos, a Maria Santa de Renascer, exibe a cinturinha no carnaval

Intérprete da Maria Santa na novela Renascer, Duda Santos arrasa ao aparecer de top cropped na Sapucaí para curtir o carnaval de 2024

A atriz Duda Santos, que dá vida para a personagem Maria Santa na novela Renascer, da Globo, exibiu toda a sua beleza ao marcar presença na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 10. A estrela foi curtir os desfiles das escolas de samba no carnaval carioca e chamou a atenção para sua boa forma.

Ela surgiu com um modelito ousado, composto por top cropped e saia azul com transparência. O look destacou a barriga reta dela e sua cinturinha fina.

Sorridente, ela esbanjou simpatia ao posar para os fotógrafos de plantão na área externa de um camarote.

Duda Santos - Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Duda Santos nega rumores de affair

Maria Santa (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) se apaixonaram à primeira vista e construíram uma história de amor linda em Renascer. Mesmo com a morte da Santinha, esse sentimento permanecerá vivo ao longo da trama. Em participação no podcast Papo de Novela no dia 25 de janeiro, Duda respondeu o que todos querem saber: esse casal ultrapassa as barreiras da ficção?

A intérprete de Santinha contou que se diverte com os boatos e aproveitou para explicar a relação que tem com Humberto Carrão. "A gente tem uma ótima relação fora, conheço o Humberto desde antes da novela. A gente gosta muito de samba, a gente se adora e sai junto. Temos um grupo de amigos muito legais. Fiquei muito amiga também do Adanilo, Evaldo Macarrão, da Uiliana... Eles são um presente. E tem muita gente me perguntando se a gente namora. Não, a gente só se ama mesmo. Ele é apaixonante, sou apaixonada por ele."

Amande de um bom samba, Duda conta que, fora das telas, costuma se encontrar com o parceiro de cena para curtir esse tipo de programa. "Essa relação que a gente tem, e também a admiração, acabou dando para ver nas cenas que temos juntos, esse amor, essa química. Porque é isso que a gente tem na vida. Tô morrendo de saudade só de falar dele. Agora só gravo com a galera da segunda fase. Eu e Humberto só nos encontramos agora em samba."