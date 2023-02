Homem que rasgou notas do Carnaval foi condenado a 53 anos de prisão; saiba por quê

Carnaval de 2012 foi marcado por atitude de homem que rasgou notas dos jurados

O Carnaval de 2012 definitivamente não foi nada tranquilo, principalmente pelo episódio marcante envolvendo a apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Na época, a consagração da Mocidade Alegre foi ofuscada por um homem que invadiu o espaço dos jurados e rasgou os papéis com as notas .

O ataque foi filmado pelas câmeras da TV Globo e logo o homem foi identificado como Tiago Tadeu Faria, então com 29 anos. Ele foi preso e teve de pagar uma fiança de R$ 12.400 para ser solto. Um ano depois seu Tiago foi absolvido pela Justiça de São Paulo, que considerou não ter ocorrido nenhum crime.

Passados 11 anos, Tiago Tadeu voltou a ser destaque, mas desta vez por um caso ainda pior. Ele foi preso e passou a ser apelidado pela polícia como "Gianecchini do crime" .

CENA ÉPICA DA APURAÇÃO DE SÃO PAULO- O RASGADOR DE NOTAS. pic.twitter.com/ijF013FJB8 — no context carnaval (@carnaval_no) December 19, 2019

O QUE ACONTECEU COM TIAGO TADEU FARIA?

Conforme informações do portal Uol, ele foi preso em setembro de 2020 acusado de participar de uma série de ataques a bancos no estado de São Paulo. Ao lado de sua quadrilha, ele teria roubado mais de 50 milhões de reais .

Condenado a 53 anos e dois meses, ele está preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em São Paulo. Ele foi alocado em uma ala dedicada a criminosos filiados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e considerados de alta periculosidade.

Ainda segundo a publicação, em 2021 Tiago tentou fugir da penitenciária acompanhado de mais dois detentos, mas acabou tendo seu plano frustrado ao ser capturado pela tropa de choque do sistema prisional.

Antes da prisão ele tinha uma vida de luxo e ostentação. Nas redes sociais, o bonitão, que era dono de uma academia de São Paulo, compartilhava publicações carros luxuosos, viagens internacionais e estilo de vida fitness.