De Sharon Stone a Jeniffer Lopez: veja estrelas internacionais que já bombaram no Carnaval

Carnaval de 2012 foi tomado por estrelas internacionais que vieram curtir a folia

O Carnaval brasileiro sempre foi um espetáculo de chamar atenção de estrelas internacionais e isso fez algumas delas desembarcarem no Brasil em 2012. Nomes como Sharon Stone (64) e Jennifer Lopez (53) estiveram na terrinha tupiniquim para curtir a folia no melhor jeitinho brasileiro e se tornaram capa da Revista CARAS.

No camarote ou na pista, celebridades norte-americanas foram clicadas enquanto se divertiam assistindo os desfiles de escolas de samba e até mesmo blocos lotados de gente no Carnaval de Salvador.

A atriz Sharon Stone confessou em entrevista à CARAS, que sempre teve o desejo de curtir a folia baiana. Ela foi vista dançando ao som dos grupos Parangolé e Timbalada. "Sempre quis vir. É muito excitante ver a cidade toda nas ruas. É lindo", disse.

"Almocei na praia, visitei o Pelourinho e, agora, essa grande celebração! Estou amando! Voltarei em abril, mas para São Paulo" , contou a loira, que usou abadá customizado e registrou tudo através de seu celular.

Já no Rio de Janeiro, os camarotes da Sapucaí foram tomados por estrelas da música pop. Nomes como Jennifer Lopez e Fergie estiveram acompanhando o desfile de pertinho, de olho em toda a produção dos carnavalescos. Quem também foi visto na festa foi o empresário Cooper Hefner, filho do fundador da revista Playboy.

Super animada com a agitação do evento carioca, Jennifer não se conteve em nenhum instante e apareceu ao lado de seu namorado, o dançarino Casper Smart. A diva pop também foi vista ao lado do apresentador Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel. Ela vibrou com o desfile da escola de samba Renascer de Jacarepaguá em sua primeira noite de desfiles.

"Achei muito legal a responsabilidade de apresentar o carnaval a Jennifer Lopez. Ela é acessível e muito simpática. Disse que adorou o Brasil e que morre de vontade de cantar aqui", disse Rodrigo, que na época foi mestre de cerimônias do Camarote No 1.

Mas a grande estrela do Carnaval carioca daquele ano foi a cantora Fergie. A artista esteve no Camarote CARAS para acompanhar o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial, na Marquês de Sapucaí.

"Participar do carnaval é um sonho que se torna realidade para mim. Isso é uma das coisas que sonhava fazer na vida... daquela lista que as pessoas têm de coisas a fazer antes de morrer", disse a cantora.