Estilista de grife de luxo já curtiu Carnaval do Brasil com famosas; relembre

O estilista italiano Valentino curtiu o Carnaval no Rio de Janeiro para ver a Beija-Flor

O Carnaval é uma festa que atrai olhares do mundo inteiro para o Brasil, e, como consequência, desperta a curiosidade e paixão de diversas celebridades, até mesmo internacionais. No ano de 2008, um importante estilista italiano passou pelo Rio de Janeiro para comemorar o feriado, e conversou com a revista CARAS sobre a experiência em solo brasileiro.

Valentino Garavani (90) assistiu à escola Beija-Flor de Nilópolis desfilar pela Sapucaí. Na época, ele ainda foi fotografado ao lado da modelo Natália Guimarães (38), que havia vencido o Miss Brasil um ano antes, e da atriz Grazi Massafera (40), que há dois anos havia deixado a casa mais vigiada do país ao disputar o prêmio da 5ª edição do Big Brother Brasil.

"Adoro o Rio, é sempre um prazer vir à cidade. Fazia 20 anos que não vinha", contou o estilista, dono da marca Valentino. Naquele ano, o artista tinha 75 anos e ainda aproveitou a passagem pelo país para curtir o baile de Carnaval no Copacabana Palace, importante hotel do Rio de Janeiro, famoso por receber diversos eventos de celebridades.

Ele esteve na festa através de um convite feito pela socialite Andrea Dellal, que hoje tem mais de 35 mil seguidores em seu Instagram. "Os brasileiros são muito parecidos com os italianos. As mulheres são lindas, seus corpos e rostos muito bonitos. É um país de que gosto muito e admiro o estilo de vida", afirmou o estilista.

Na conversa, Valentino ainda explicou que planejava projetos futuros após sua aposentadoria. "Agora que me aposentei, quero cuidar da preparação do meu museu em Roma [Museu Valentino] e me concentrar em outros projetos pessoais". Atualmente, o museu do estilista ganhou uma versão online e 3D, em que ele reuniu mais de 50 anos de moda no acervo.