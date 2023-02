Grazi Massafera usa vestido decotadíssimo na Sapucaí

Em noite de carnaval na Sapucaí, Grazi Massafera aposta em vestido vermelho com decote poderoso para se jogar no samba

Na noite deste domingo, 19, a atriz Grazi Massafera (40) marcou presença em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para conferir a primeira noite de desfiles do grupo especial. A estrela caprichou na escolha do look para o evento e surgiu com um modelito todo vermelho.

A artista foi fotografada com um vestido vermelho brilhante, sem alças e com decote poderoso. Para completar o visual, ela ainda colocou um colar com detalhes vermelhos e batom na mesma cor. Além disso, ela deixou uma parte da marquinha de sol na pele à mostra para ostentar seu bronzeado impecável.

Vale lembrar que Grazi Massafera está longe das novelas desde que fez uma participação especial no início de Travessia, trama das 9 da Globo, no final de 2022.

Fotos: Adão / AgNews

