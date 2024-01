Gabi Martins passa perrengue com traje em ensaio de rua: “Acabou de arrebentar"

Influenciadora Gabi Martins compartilha perrengue após biquíni arrebentar e deixar tudo à mostra durante ensaio de Carnaval na rua

Na noite da última quarta-feira, 10, a cantora Gabi Martins surgiu deslumbrante com um traje dourado durante o ensaio de rua para o Carnaval da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Mas a influenciadora digital acabou enfrentando um perrengue inusitado depois que o biquíni improvisado para a fantasia arrebentou e acabou mostrando demais.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Gabi dividiu os bastidores do incidente durante o ensaio carnavalesco. A loira contou que precisou trocar de roupa antes de sair na avenida, porque sua primeira opção de fantasia ficou larga na parte de cima: “Ficou caindo na hora do samba, para não pagar peitinho coloquei um look que eu já tinha”, contou.

“É o inimigo tentando derrubar, mas o inimigo não vai conseguir. Eu coloquei um biquíni... ela só tinha um biquíni dourado e ela vai assim mesmo. É isso, gente: tem dias que nada dá certo, mas não podemos deixar essa energia ruim contaminar. E vamos 'simbora”, Gabi disse animada com sua segunda opção de look.

Por isso, Gabi precisou improvisar com um biquíni dourado, que acabou arrebentando no meio da noitada: "Meu biquíni acabou de arrebentar. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma emenda, fiquei com os peitos de fora", disse a loira. “Segunda roupa que deu errado, arrebentou e colocamos aqui para não ficar com os peitinho de fora”, ela amarrou a fita da peça.

Gabi Martins passa perrengue com biquíni em ensaio de carnaval - Reprodução/Instagram

“Me deu um desespero”, a loira desabafou e foi consolada pelos colegas da escola de samba: “Relaxa, esse é só um dos imprevistos que acontecem nessa festa, é normal”, disse uma amiga. “Se não tem emoção, não tem graça”, outro amigo brincou com a ex-participante do Big Brother Brasil, que continuou sambando apesar do perrengue.

Gabi Martins participa de ensaio de carnaval da Vila Isabel - Foto: Bento/AgNews

Vale lembrar que Gabi Martins ganhou notoriedade ao compartilhar vídeos cantando em suas redes sociais. Com o tempo, a artista viu que levava jeito para a carreira musical e abandonou a faculdade de odontologia para se dedicar totalmente à arte, com shows em eventos. Em 2021, ela explodiu na web ao participar do reality show da Globo.

Qual é o status de relacionamento de Gabi Martins?

A cantora Gabi Martins voltou a ser destaque nas redes sociais por conta de detalhes de sua intimidade. Desta vez alguns fãs da artista apontaram que ela está vivendo um affair com o deputado federal Euclydes Pettersen de Minas Gerais. As especulações envolvendo a artista se iniciaram durante os dias que Gabi passou em Pernambuco.

Os boatos envolvendo o affair entre Gabi e Pettersen ficaram ainda mais fortes após fãs perceberem que a loira amanheceu usando a mesma blusa que o deputado em um stories que ela compartilhou. Mas segundo a mãe da artista em um depoimento enviado à CARAS Brasil, a cantora estava apenas curtindo uma viagem com amigos.