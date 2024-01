Mãe de Gabi Martins se pronuncia após boato envolvendo filha e deputado: "Está de férias"

Em depoimento enviado à CARAS Brasil, mãe de Gabi Martins comentou boato sobre affair de filha com deputado federal

A cantora Gabi Martins voltou a ser destaque nas redes sociais por conta de detalhes de sua intimidade. Desta vez alguns fãs da artista apontaram que ela está vivendo um affair com o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), de Minas Gerais.

As especulações envolvendo a artista se iniciaram durante os dias que Gabi passou em Pernambuco, onde se divertiu com amigos em algumas festas locais. Em depoimento enviado à CARAS Brasil, Maíra Martins, mãe da ex-BBB, se pronunciou sobre o caso e afirmou que a filha apenas está em um período de férias.

"A Gabi está de férias e curtindo com os amigos", afirmou a matriarca, sem dar maiores detalhes se de fato a cantora está vivendo um affair com o político. Neste domingo, 7, a loira fez alguns compartilhamentos na praia de Caraíva, na Bahia, mas preferiu não mostrar se estava acompanhada.

Vale destacar que os boatos envolvendo o affair entre Gabi e Pettersen ficaram ainda mais fortes após fãs perceberem que a loira amanheceu usando a mesma blusa que o deputado. Os registros foram compartilhados nos stories da artista.

Em tempo, Gabi Martins tem mostrado que está mesmo aproveitando a solteirice. Durante a Farofa da Gkay, a gata beijou bastante e até foi flagrada com o ator norte-americano Marlon Wayans, conhecido por estrelar a comédia As Branquelas.

GABI MARTINS AJUDOU AMIGO EM MOMENTO DELICADO

Gabi Martins perdeu o amigo Hudson Hostins na última sexta-feira, 29. Nas redes sociais, a ex-BBB revelou luta contra a depressão ao lado do produtor musical antes de morte, lamentou e fez alerta para os seguidores: "Criamos um grupo para salvá-lo".

"Hoje, eu perdi o meu amigo, um grande irmão que eu tinha. Perdi para a depressão. Era um homem super querido, tinha um coração maravilhoso, um talento absurdo, acolhedor, leal, fiel, amigo. Aquele que torce com você e está com você em todos os momentos. E eu o perdi hoje para a depressão", declarou Gabi Martins , que estava com os olhos marejados durante o relato.