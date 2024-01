Rodriguinho preparou saúde mental para o BBB 24, diz esposa: "Colocar a cabeça no lugar"

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, revelou estratégia que o marido deve adotar no BBB 24 e detalhou preparação para o jogo

Uma das apostas do BBB 24 para o Time Camarote, o cantor Rodriguinho (45) vai entrar no reality global preparadíssimo para todas as possibilidades do jogo. Nos últimos meses, o artista intensificou as consultas na terapia pensando apenas no que poderia vir a acontecer no programa. Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, revelou detalhes dos bastidores envolvendo o convite do artista para a competição.

"A expectativa é muito grande de ver como ele vai agir estando em uma casa com 25 pessoas desconhecidas, com pensamentos diferentes, com culturas diferentes. O Rodrigo é uma pessoa que tem um coração muito grande, mas ele tem uma personalidade forte. Eu tô bem curiosa para saber como ele vai reagir com as situações que podem acontecer na casa", disse.

Bruna confessou que há alguns meses ela e Rodrigo passaram a se dedicar ao Big Brother Brasil. Apesar de fã do programa, ela conta que o cantor preferiu estudar estratégias, dinâmicas e reações a possíveis tretas. "Desde que surgiu o convite a gente começou a pesquisar bastante sobre Big Brother, sobre as provas, as dinâmicas do programa e assistimos vários vídeos de brigas e provas", revela.

Ela ainda completou dizendo que a terapia também foi intensificada pensando justamente no reality. "O que aconteceu foi uma preparação com terapia, que a gente já faz, e colocar a cabeça no lugar, para o Rodrigo conseguir ser ele mesmo lá dentro e mostrar para o Brasil todo a pessoa incrível que ele é", afirma.

A influenciadora ainda contou que por pouco Rodriguinho não ficou de fora da temporada. Isso porque ele não aceitou o convite da produção do BBB 24 logo de primeira e precisou conversar com algumas pessoas antes de realmente fechar com a TV Globo.

"Ele perguntou para mim o que que eu achava, porque eu já me inscrevi quatro vezes para o programa. Então ele viu a oportunidade caindo no colo dele e eu, que tanto quis entrar, não consegui e ele negando. Mas nunca foi o sonho dele, porém ele sempre falou que se fosse entrar em algum reality, seria na Rede Globo".

Quanto ao risco das críticas e da alta exposição, Bruna garante que não tem se preocupado muito. Conhecendo bem o maridão, ela acredita que ele vai ser visto mesmo é como o paizão da galera e que provavelmente se dará muito bem com todos: "Correr o risco de ser o vilão da temporada acho que todo mundo corre, todos estão sujeitos a esse risco. Mas acredito que ele será o tiozão da galera, o amigão, o pai que acolhe e dá conselho, o que cuida de todo mundo, porque aqui fora ele é isso".