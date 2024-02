Gabi Martins passa perrengue com fantasia e mostra demais em desfile: “Agonia”

Com body cavado e adesivo nos seios, Gabi Martins é traída por fantasia e relata ‘desespero’ para atravessar a avenida pela Vila Isabel

Nesta terça-feira, 13, Gabi Martins enfrentou um verdadeiro perrengue durante um desfile como musa da Vila Isabel. A cantora precisou atravessar a Sapucaí, no Rio de Janeiro, com uma fantasia desafiadora, usando um body cavado e adesivo nos seios. Nas suas redes sociais, ela narrou seu ‘desespero’ depois que foi traída pelo traje e ‘mostrou demais’.

Durante o desfile, Gabi apareceu deslumbrante com uma fantasia vermelha que imitava o corpo humano para combinar com o enredo de sua escola de samba. A musa apostou em um body cavado até o limite com alguns recortes estratégicos, que davam destaque para a região do bumbum e principalmente, dos seios, cobertos por adesivos.

Acontece que por conta do calor intenso, os adesivos se desgrudaram e a musa acabou deixando parte dos seios à mostra. Em seu perfil oficial no Instagram, Gabi detalhou o perrengue: “Posso dizer que estou muito feliz e muito grata. Foi um desfile desafiador pra mim, mais um desafiador. Ensaiei muito e dei o meu melhor”, iniciou.

“Do meio pro final, o meu sutiã subiu, acho que eu fiz algum movimento e foi para cima. Fiquei com os peitos de fora. Gente, me deu uma agonia porque o tapa-sexo tava soltando, porque eu suei muito e ficou de fora meu peito. Me deu uma agonia muito grande. A partir do meio para o final, fiquei desesperada assim”, Gabi desabafou.

Gabi Martins passa perrengue com fantasia em desfile de Carnaval - Foto: Leo Franco/AgNews

“Tentei passar tranquilidade e fui até o final. Mas foi muito desesperador por dentro, juro para vocês. Eu pensei ‘não posso parar’, vou até o final. Se eu ficar com os dois peitos de fora, vou fingir que é da fantasia. Mas Deus abençoou e deu certo”, disse a loira, que postou vídeos do desfile e escondeu os seios com um emoji de coração.

Gabi Martins esconde os seios após perrengue com fantasia de Carnaval - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Vale mencionar que em um dos ensaios para o desfile, Gabi Martins surgiu deslumbrante com um traje dourado durante o ensaio de rua para o Carnaval da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Mas a influenciadora digital acabou enfrentando um perrengue inusitado depois que o biquíni improvisado para a fantasia arrebentou e acabou mostrando demais.

“Me deu um desespero”, a loira desabafou e foi consolada pelos colegas da escola de samba: “Relaxa, esse é só um dos imprevistos que acontecem nessa festa, é normal”, disse uma amiga. “Se não tem emoção, não tem graça”, outro amigo brincou com a ex-participante do Big Brother Brasil, que continuou sambando apesar do perrengue.

Gabi Martins exibe o bronzeado para o Carnaval:

Antes de se jogar na noitada de samba, a cantora e ex-BBB Gabi Martins esbanjou sensualidade e beleza ao aparecer com um look mínimo em suas redes sociais. É que beldade apostou e um biquíni feito apenas de fita adesiva para ficar com uma marquinha intensa durante uma sessão de bronzeamento artificial antes de curtir o Carnaval de 2024.