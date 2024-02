Gabi Martins exibe o bronzeado com look feito de fita adesiva

Antes do Carnaval, Gabi Martins renova o bronzeado com biquíni feito de fita adesiva e mostra sua impecável na web

A cantora e ex-BBB Gabi Martins esbanjou sensualidade ao aparecer com look mínimo nas redes sociais. A beldade surgiu com biquíni feito apenas de fita adesiva para uma sessão de bronzeamento artificial antes de curtir o Carnaval de 2024.

Nas redes sociais, ela exibiu o bronzeado impecável e sua boa forma após renovar o bronze. A musa apareceu com parte da fita descolada para mostrar a diferença na tonalidade da pele.

“Agora, sim, o bronze pro Carnaval”, disse ela, que vai desfilar no carnaval do Rio de Janeiro como musa da escola de samba Vila Isabel.

Recentemente, ela contou que eliminou quatro quilos em sua preparação para o carnaval. “Comecei a treinar pesado e a comer menos e mais saudável. Não tomo nenhum hormônio por causa da minha voz. Já usei o chip da beleza em 2021 e tive muitos efeitos colaterais. Nunca mais usei. Tomo apenas creatina e whey”, declarou.

Qual é o status de relacionamento de Gabi Martins?

A cantora Gabi Martins voltou a ser destaque nas redes sociais por conta de detalhes de sua intimidade. Desta vez alguns fãs da artista apontaram que ela está vivendo um affair com o deputado federal Euclydes Pettersen de Minas Gerais. As especulações envolvendo a artista se iniciaram durante os dias que Gabi passou em Pernambuco.

Os boatos envolvendo o affair entre Gabi e Pettersen ficaram ainda mais fortes após fãs perceberem que a loira amanheceu usando a mesma blusa que o deputado em um stories que ela compartilhou. Mas segundo a mãe da artista em um depoimento enviado à CARAS Brasil, a cantora estava apenas curtindo uma viagem com amigos.