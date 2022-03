Flay coloca fantasia cor de rosa e físico sarado arranca suspiros: ''Que gata''

Cantora e ex-BBB Flay coloca fantasia cor de rosa e recebe muitos elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 10h06

A cantora e ex-BBB Flay (27) recentemente arrasou e muito ao mostrar um figurino dela para se apresentar em um evento de Carnaval.

Com um modelito todo cor de rosa que destacava as suas curvas e o shape sarado, a antiga sister deu o que falar antes de cantar e dançar no Rio de Janeiro.

Mostrando o físico, a morena arrancou suspiros e foi bastante exaltada no Instagram, onde foi chamada pelos seguidores dela de mulher maravilhosa, gata e sister escultural.

E por falar no perfil da Flay na rede social, recentemente a ex-BBB virou notícia ao aparecer cantando um hit da diva britânica Adele (33). Soltando o vozeirão, a famosa surpreendeu muita gente na web.

Veja o look rosa da Flay!