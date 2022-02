Flay surge cantando sucesso de Adele e impressiona com o talento: "Surreal"

A ex-BBB e cantora, Flay, surgiu cantando o hit 'Easy on Me' e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 13h54

Artista, Flay (27) surgiu cantando o hit Easy on Me de Adele (33) e surpreendeu a web com o talento a potência vocal.

Que Flay é uma ótima cantora, todo mundo sabe, mas desta vez, ela foi além e encantou os internautas ao soltar a voz cantando Adele.

Em seu perfil no Instagram, Flay divulgou o cover e escreveu: "Easy on Me - Adele. E valorizem, que cantar inglês é um p*** desafio pra mim, hein", contou.

Nos comentários, fãs usaram o espaço para exaltar o talento de Flay: "Que voz é essa?", comentou um. "Não supero essa voz!", disse outro. "Voz de milhões", escreveu o terceiro.

Recentemente, Flay também investiu em single com participações de ex-BBBs no videoclipe:"Me apoiam em tudo".

