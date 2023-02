Filho de Luciano Huck e Angélica curte noitada na Sapucaí

Filho do meio de Luciano Huck e Angélica, Benício Huck se diverte no Desfile das Campeãs na Sapucaí

O jovem Benício Huck, de 15 anos, que é o filho do meio de Luciano Huck e Angélica, aproveitou a noite de sábado, 25, para curtir um momento ao lado dos seus amigos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ele foi acompanhar os desfiles das escolas de samba junto com o amigo Fabio Bartkevihi.

Simpático, o rapaz posou para as fotos com o seu amigo enquanto acompanhava a última noite de folia na Sapucaí em 2023.

Fotos: AgNews

Angélica fala sobre a adolescência dos filhos

Mãe de dos adolescentes Joaquim, de 17 anos, e Benício, de 15 anos, Angélica contou que aprendeu a este período da vida com os filhos. Isso porque ela é famosa desde criança e sempre teve responsabilidades de adulto durante a adolescência.

“Eu não tive tempo, e minha cabeça estava em outro lugar também. Dos 14 aos 22 anos foi o auge de tudo: eu fazia dois programas de televisão, fazia show todo fim de semana, gravei 20 longplays... Não parei. Quando vi, já tinha 20 e poucos anos. Então estou aprendendo com eles [os filhos]. A gente sempre teve muito diálogo, eles são honestos, abertos, sabem que têm sempre muito apoio aqui. A coisa até que flui bem. Mas eu fico acordada esperando, aquelas coisas. É um estresse que eu não conhecia”, contou ela na revista Marie Claire.

Luciano Huck recorda foto rara ao lado dos três filhos e reflete sobre a paternidade:

"Dia dos Pais: data que você sai fuçando os álbuns do celular pra encontrar aquela imagem com a filharada completa sem que ninguém esteja com os olhos fechados. Um retrato com todo mundo bem na foto. Que missão, hein!", brincou ele ao iniciar o texto. "Superada esta fase, chega o desafio da legenda, o que escrever? Decidi compartilhar o que sinto sem filtro. Ser um bom pai é o maior desafio da minha vida. Sou muito grato a Deus. E ao destino por ter cruzado o meu caminho nesta vida com o da Angélica, encontro, pra mim, sagrado e que abençoa a nossa família. Eva, Beni & Joaquim, a minha vida só faz sentido ao lado de vocês! E como já disse antes, os adultos que vocês se tornarão é o meu maior legado. Amo muito vocês, meus filhos!", escreveu Luciano Huck.

Ainda na legenda do vídeo, compartilhada em seguida, mostra uma entrevista do casal, onde a apresentadora diz que ele "é o melhor pai que ela poderia ter escolhido", além de reforçou seu foco de criar adultos completos. "O meu maior legado como pai é entregar ao mundo três seres humanos legais, interessantes, interessados, plurais e felizes. E ter essa missão ao lado da Angélica é o maior prazer da minha vida. Feliz Dia dos Pais!", completou.