Luciano Huck posta foto rara ao lado dos três filhos e reflete: ''Maior desafio da minha vida''

Para celebrar o 'Dia dos Pais', apresentador Luciano Huck recorda foto rara ao lado dos três filhos e reflete sobre a paternidade

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 12h51

Na tarde deste domingo, 14, Luciano Huck (50) usou as redes sociais para celebrar o Dia do Pais com uma foto rara reunindo os três filhos, Joaquim (17) Benício (14) e Eva (9). Além do registro, o global também compartilhou um vídeo, falando sobre a paternidade.

De forma emocionante, o apresentador do Domingão (TV Globo) fez questão de agradecer à mulher, a apresentadora Angélica (48), pela família que eles construíram durante todos esses anos de união e parceria na criação dos três herdeiros.

"Dia dos Pais: data que você sai fuçando os álbuns do celular pra encontrar aquela imagem com a filharada completa sem que ninguém esteja com os olhos fechados. Um retrato com todo mundo bem na foto. Que missão, hein!", brincou ele ao iniciar o texto. "Superada esta fase, chega o desafio da legenda, o que escrever? Decidi compartilhar o que sinto sem filtro. Ser um bom pai é o maior desafio da minha vida. Sou muito grato a Deus. E ao destino por ter cruzado o meu caminho nesta vida com o da Angélica, encontro, pra mim, sagrado e que abençoa a nossa família. Eva, Beni & Joaquim, a minha vida só faz sentido ao lado de vocês! E como já disse antes, os adultos que vocês se tornarão é o meu maior legado. Amo muito vocês, meus filhos!", escreveu ele.

Ainda na legenda do vídeo, compartilhada em seguida, mostra uma entrevista do casal, onde a apresentadora diz que ele "é o melhor pai que ela poderia ter escolhido", além de reforçou seu foco de criar adultos completos. "O meu maior legado como pai é entregar ao mundo três seres humanos legais, interessantes, interessados, plurais e felizes. E ter essa missão ao lado da Angélica é o maior prazer da minha vida. Feliz Dia dos Pais!", completou.

