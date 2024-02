Filha de Gloria Pires revela que mudança de nome foi motivada por numerologia

Anttónia, filha de Gloria Pires, conversou com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, sobre mudança de nome

Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, curtiu o Carnaval da Bahia na última sexta-feira, 9, em cima de trio elétrico ao lado do pai, da irmã, Ana, e de Claudia Leitte. A artista conversou com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, sobre a estreia na festa carnavalesca e revelou que mudança de nome em 2023 foi motivada por numerologia.

"Foi mais uma forma de marcar um novo momento mesmo. Fiz numerologia e achei que combinava mais com o novo momento da minha vida de me expressar", conta a filha de Gloria Pires , que se chamava Antonia Morais até junho de 2023.

Atualmente nomeada como Anttónia, a artista fala sobre a paixão pela música herdada da família e entrega como surgiu a banda Eu e Elas, onde canta com Ana e Orlando Morais. "É uma coisa que a gente sempre fez em casa. A gente decidiu fazer profissionalmente. Foi uma ideia do meu pai de reunir as filhas para cantar junto com ele. Acho que foi uma boa forma da gente fazer o que mais ama, que é cantar juntos".

O grupo estreou em trio elétrico no Carnaval de Salvador ao lado de Claudia Leitte na última sexta-feira, 9. A filha de Gloria Pires, que garante ter história com a festa na Bahia, celebra o momento especial e entrega detalhes da experiência na apresentação: "É nossa primeira vez cantando no trio, mas não é a minha primeira vez no Carnaval de Salvador. Foi muito emocionante, tem uma energia única e a Claudinha foi muito generosa também".

