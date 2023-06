Gente? Filha de Glória Pires e Orlando Morais muda de nome e exclui sobrenome dos pais

Filha de Glória Pires e Orlando Morais muda o nome para nova fase na carreira; veja

A cantora Antonia Morais, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, acaba de anunciar que tem um novo nome artístico a partir de agora. Ela decidiu inovar e agora quer ser conhecida como Anttónia.

A decisão foi tomada sem alarde nesta quinta-feira, 15, quando ela mudou o nome de seus perfis nas redes sociais. A partir de agora, ela não vai mais usar o sobrenome do pai, que sempre usou durante a carreira.

Ontem, ela lançou um novo trabalho, Me Leva. Em uma conversa com os fãs, a artista deu detalhes sobre o novo projeto. "É uma parceria com o Giovanni Cidreira, que eu admirava desde a pandemia. E eu falo sobre o transtorno bipolar, que eu fui diagnosticada durante a pandemia. E eu achei legal falar sobre isso", diz ela.

Anttónia é irmã de Cleo, Ana e Bento - os dois últimos também filhos de Orlando Morais. Desde muito jovem, ela tem mostrado que herdou a veia artística da família e costuma aparecer mostrando seu talento.

Gloria Pires celebra atuação com Tony Ramos

Trabalhando mais uma vez juntos, após viverem vários pares românticos em novelas e até no cinema, Gloria Pires e Tony Ramos fazem vilões em Terra e Paixão. A atriz celebrou a nova parceria e elogiou o colega de trabalho.

"Prazer estar novamente com esse parceirão, a gente tem se divertido muito, ralado muito, mas sempre um novo momento e um aprendizado constante. Além de ser um ator fantástico, esse colega, tão generoso, ele tem um senso de humor que é uma benção, ele vem com piadas brincadeiras, que levantam o astral de todo mundo e isso é maravilhoso, torna leve esse trabalho, que é muito prazeroso, que a gente ama fazer, mas que é fisicamente muito puxado", falou sobre a convivência.

Gloria Pires então acrescentou: "Tá sendo uma delícia compartilhar essas vilanias, essas maldades, ele se superando, muita gratidão por esse reencontro".