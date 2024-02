Marido de Gloria Pires, Orlando Morais reúne filhas para subir em trio: 'Energia única'

Orlando Morais, Ana e Anttónia conversaram com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, sobre dividir trio com Claudia Leitte

Orlando Morais, marido de Gloria Pires, deu início às comemorações de Carnaval na última sexta-feira, 9, junto com as filhas, Anttónia e Ana. Ao lado das herdeiras, o músico comanda o grupo Eu e Elas, que subiu no trio elétrico de Claudia Leitte na noite de festa na Bahia. A família conversou com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, e falou sobre reunião para show no evento e energia única da apresentação.

"Foi muito legal. Anttonia, Ana e eu - a Cleo não pode ficar por conta de agenda - fizemos um Carnaval com a Claudinha Leitte e vamos fazer um com a Margareth Menezes amanhã. Depois, voltamos para o Rio para sair na Portela", compartilha Orlando Morais . "Eu já tinha feito trio elétrico com Daniela Mercury, mas é a primeira vez delas", acrescenta sobre a noite ao lado das filhas em Salvador.

Entre as estreias no Carnaval da Bahia, Ana destaca a alegria de poder dividir os momentos com a família: "Nunca tinha vindo para o Carnaval em Salvador e a primeira experiência já foi cantando no trio. Foi muito especial, ainda mais com eles, no grupo Eu e Elas, estou muito feliz".

Anttónia, por outro lado, conta que já conhecia o clássico Carnaval da cidade, mas fez questão de celebrar a nova energia de estar em cima do trio elétrico com Claudia Leitte. "É nossa primeira vez cantando no trio, mas não é a minha primeira vez no Carnaval de Salvador. Foi muito emocionante, tem uma energia única e a Claudinha foi muito generosa também".

