Rico de berço: de onde vem os milhões de Orlando Morais, marido de Glória Pires?

Saiba de onde vem os milhões de Orlando Morais; além de cantor e compositor, ele também é empresário dos mais bem sucedidos

Marido da atriz Glória Pires, o cantor Orlando Morais está longe de necessitar do patrimônio da atriz para levar uma vida confortável. O que só alguns sabem é que ele acumula uma verdadeira fortuna, na casa dos milhões de reais.

Desde que os imóveis do casal começaram a aparecer, muitos ficaram curiosos para saber a origem do dinheiro do cantor. E ela começa logo no nascimento, já que ele é rico de berço e herdeiro de fazendas no interior de Goiás.

Segundo informações do jornal Extra, o cantor possui fazendas com produção de grãos e gado para corte. Quando visita a propriedade, ele fica hospedado em uma mansão colonial luxuosa que fica na sede de uma das fazendas.

Orlando Morais também é dono de vários imóveis e é sócio de bar que divide com o ator Eri Jonhson. Além disso, o astro também é dono de uma rede de pousadas nos Lençóis Maranhenses e de empreendimentos imobiliários, como o Residencial Orlando Morais, em Goiânia.

Na última semana, ele defendeu o direito da filha, Anttónia, exibir as mansões da família nas redes sociais. "Achei bacana. É direito dela. Ela é dona da casa também, é minha filha. É uma nova brincadeira. Não é o meu jeito de ser, mas é o jeito dela e tenho que respeitar. É o jeito dessa geração de ser. Não quero que ela seja eu. Quero que ela seja ela. E a brincadeira dela é essa. Então não me incomoda", disse à revista Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orla Pousadas (@orlapousadas)

Como é a mansão de Orlando Morais e Glória Pires?

Após ter impressionado seus seguidores nas redes sociais com a propriedade em Angra dos Reis, Anttónia decidiu repetir a dose, e desta vez, revelou os detalhes de outro empreendimento dos pais, Gloria Pires e Orlando Morais. Através do seu perfil oficial no TikTok, a herdeira abriu as portas da mansão da família na capital brasileira.

Em um vídeo compartilhado em sua conta, Antonia revelou que seus pais veem os imóveis como investimentos, e, por esse motivo, possuem várias residências em diferentes partes do país, incluindo a mansão em Brasília. Com a assinatura do arquiteto Sérgio Parada, que foi responsável pela construção de aeroportos, ela explicou que a casa foi adquirida já pronta.

“Meu pai, principalmente, quando vai escolher um imóvel, ele que é super ligado em imóveis, sempre foi, é um dos nossos negócios familiares. Ele pensa muito nisso, que o imóvel é uma experiência, então a forma que ele é decorado, os materiais que são usados”, ela revelou que seu pai fica responsável por gerir os investimentos.