Fátima Bernardes se fantasia de enfermeira e cai na folia ao lado do marido: "Criatividade no disfarce!"

A apresentadora Fátima Bernardes encantou a internet ao exibir a fantasia escolhida para curtir o Carnaval em Recife; veja

A apresentadora Fátima Bernardes (60) mostrou todo seu lado brasileira ao entrar na folia do Carnaval! Ao lado do maridão, Túlio Gadelha (35), o casal encantou os fãs ao dividir alguns cliques da fantasia escolhida para curtirem a festa em Olinda, no Recife.

Na sequência de fotos compartilhados no Instagram do deputado, ele aparece sendo "atendido" pela amada.

Os pombinhos também cairam na farra com os amigos e até posaram juntos com uma multidão de foliões. "Hoje, nas ladeiras de Olinda, Dra. Bernardes e enfermeiro Gadêlha", legendou Túlio.

Os seguidores não se contiveram e elogiaram os pombinhos nos comentários: "Faltou a placa sem piso sem enfermagem!", escreveu uma. "Fátima sabe viver viu! Casal lindo", disse outra. "A criatividade no disfarce", elogiou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TÚLIO GADELHA:

Família!

Ainda na última semana, a apresentadora Fátima Bernardes encantou os seguidores em suas redes sociais, ao compartilhar um vídeo com momentos de suas férias ao lado da família.

Na postagem, a jornalista aparece ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha e a filha Bia Bonemer, uma dos trigêmeos frutos de seu relacionamento com o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner (59).