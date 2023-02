Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se divertem com fantasias inusitadas no Carnaval de Olinda

A apresentadora Fátima Bernardes e o político Túlio Gadêlha curtiram no anonimato o Carnaval de Olinda com fantasias divertidas

Nesta segunda-feira, 20, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha surpreenderam seus seguidores ao surgirem com fantasias inusitadas no Carnaval de Olinda.

A apresentadora e o político estavam anônimos na folia fantasiados dos personagens dos filmes Avatar, com máscaras que cobriam todo o rosto.

Além das fotos juntinhos, Túlio e Fátima surgiram com diversos amigos dançando e interagindo com foliões nas ruas de Olinda.

“Alguém viu um grupo de Avatares nas ladeiras de Olinda”, questionou o político na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Os fãs do casal adoraram as fantasias e rasgaram elogios à criatividade de Fátima e Túlio. “Meu Deus, agora vocês se superaram. Amei”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Ah que legal! O mais incrível é curtir no anonimato e depois revelar. Que venham muitos outros carnavais com toda essa disposição e brincadeira”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

Amor!

Neste último domingo, 19, Fátima compartilhou a folia ao lado do amado nas ruas de Olinda. A apresentadora surgiu mascarada em suas redes sociais.

"O som não está grande coisa, mas vale pela nossa emoção diante do aparecimento do Homem da Meia-Noite. Quatrocentas mil pessoas se reúnem, em Olinda, pra acompanhar a aparição dele que a cada ano vem com um figurino diferente”, explicou Fátima na legenda do post.