Fátima Bernardes curte Carnaval nas ruas de Olinda com Túlio Gadêlha: ''Emoção''

Usando máscara, apresentadora Fátima Bernardes surge no meio da multidão em Recife na companhia do namorado, Túlio Gadêlha

Curtindo o Carnaval de 2023 em Recife, no Pernambuco, a apresentadora Fátima Bernardes (60) compartilhou registros da noite ao lado do amado, Túlio Gadêlha (35)!

Na noite de sábado, 18, a comandante do The Voice Brasil surgiu fantasiada usando máscara no meio da multidão pelas ruas de Olinda.

Em sua conta oficial no Instagram, a famosa publicou um vídeo mostrando um momento especial da folia: a aparição do Homem da Meia-Noite. Fátima não escondeu a emoção ao mostrar o principal símbolo do carnaval da cidade, com 91 anos de história.

"O som não está grande coisa, mas vale pela nossa emoção diante do aparecimento do Homem da Meia-Noite. Quatrocentas mil pessoas se reúnem, em Olinda, pra acompanhar a aparição dele que a cada ano vem com um figurino diferente. Uma entidade. Uma força da cultura popular", escreveu Fátima ao legendar a postagem.

Confira o Carnaval de Fátima Bernardes ao lado de Túlio Gadêlha em Recife

Fátima Bernardes se fantasia de enfermeira com Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou todo seu lado brasileira ao entrar na folia do Carnaval! Ao lado do maridão, Túlio Gadelha, o casal encantou os fãs ao dividir alguns cliques da fantasia escolhida para curtirem a festa em Olinda, em Recife.

Na sequência de fotos compartilhados no Instagram do deputado, ele aparece sendo "atendido" pela amada.

Os pombinhos também caíram na farra com os amigos e até posaram juntos com uma multidão de foliões. "Hoje, nas ladeiras de Olinda, Dra. Bernardes e enfermeiro Gadêlha", legendou Túlio.

