Exibindo o corpão, Erika Januza encanta ao mostrar look para ensaio de Carnaval: ''Lacre de verão''

Atriz Erika Januza chamou atenção com vestido de crochê recortado para noite de samba na Viradouro

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 11h12 - Atualizado às 11h48

A atriz Erika Januza (36) roubou a cena nas redes sociais na noite de terça-feira, 15!

A artista marcou presença em mais um ensaio de Carnaval da escola de samba Unidos da Viradouro e caiu no samba, assim como Paolla Oliveira na Grande Rio.

Rainha de bateria da agremiação carioca, a musa compartilhou registros do look usado no evento, que aocnteceu em Niterói. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, Erika posou com vestido de crochê todo recortado e com detalhes em corrente dourada, que evidenciou suas curvas e deixou à mostra as pernas torneadas.

"Mais um dia de ensaio, com a minha comunidade amada da @unidosdoviradouro ... hoje vai ser um verdadeiro @furacaovermelhoebranco", escreveu Erika Januza.

O post recebeu inúmeras curtidas e comentários dos fãs de Erika. "Musa", disse Cleo. "Lacreee de verão", destacou Quiteria Chagas. "Se tem defeito nessa mulher não é possível vê -lo a olho nu", disse uma internauta. "Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Rainhaaaa", exaltou outra. "Deusaaaa", falou mais uma.

Erika Januza homenageia a Globeleza

Erika Januza surgiu na pele da personagem Globeleza e pestou homenagem a Valéria Valenssa (50), que por muitos anos foi a musa do Carnaval da Rede Globo. A fantasia, assinada por Vitor Carpe, foi inspirada no Carnaval de 1994.

"Quando ouvia a vinheta, parava o que estava fazendo e corria para frente da TV para ver a Globeleza… Pra mim, aquela imagem era quase mágica, Valéria Valenssa me dizia em silêncio que SIM, é possível ter representatividade onde se estiver, linda, dona de uma elegância ímpar e um samba que deslizava na tela do Brasil inteiro", disse a atriz.

Confira os cliques de Erika Januza para ensaio de Carnaval: