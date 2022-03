Nova Globeleza? Erika Januza homenageia a personagem em ensaio de rua da Viradouro

Rainha de bateria da Viradouro, a atriz Erika Januza brilha à frente do coração da agremiação de Niterói pouco mais de um mês antes do desfile oficial

Ser rainha no Carnaval 2022 para Erika Januza (36) não é somente sambar! Ela também homenageia personalidades da maior festa popular do mundo e traz referências do passado dos desfiles e da folia no País!

Neste domingo, 13, por exemplo, a atriz prestou um tributo a Valéria Valenssa (50), que por muitos anos foi a musa do Carnaval da Rede Globo na pele da personagem Globeleza. A homenagem aconteceu no ensaio de rua da Viradouro.

A atriz Erika Januza usa fantasia de Globeleza no ensaio da Viradouro - Foto: Denilson Santos

A fantasia, assinada por Vitor Carpe, foi inspirada no Carnaval de 1994. "Quando ouvia a vinheta, parava o que estava fazendo e corria para frente da TV para ver a Globeleza… Pra mim, aquela imagem era quase mágica, Valéria Valenssa me dizia em silêncio que SIM, é possível ter representatividade onde se estiver, linda, dona de uma elegância ímpar e um samba que deslizava na tela do Brasil inteiro", comentou a musa da agremiação.

Homenageada, Valéria Valenssa foi musa do Carnaval

Valéria foi a segunda musa do Carnaval homenageada por Erika, que na semana passada reproduziu famosa fantasia usada na Sapucaí. A eterna Globeleza desfilou por diversas escolas de samba, começando sua trajetória na Avenida em 1990 na Caprichosos de Pilares, sua escola de coração, depois passando por Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Leandro de Itaquera, Acadêmicos do Tucuruvi, Mocidade Alegre, Portela e União da Ilha.

Na Rede Globo, foi a imagem das vinhetas de Carnaval por quase 15 anos. Sua primeira aparição foi em 1990, houve intervalos e depois ela passou o título em 2005, finalizando seu reinado como a mulher do corpo purpurinado. Seu surgimento também foi polêmico, considerado uma ousadia para a época, já que sambava nua, em uma preparação que levava cerca de 12 horas.

Veja como a atriz Erika Januza ficou caracterizada de Globeleza: