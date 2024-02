Ex-Esquenta!, Nathalia Santos é baleada em assalto no Rio de Janeiro

Ex-comentarista do programa Esquenta!, a jornalista Nathalia Santos foi vítima de um assalto, levou um tiro e passou por cirurgia

A jornalista Nathalia Santos, que é conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, foi baleada no Rio de Janeiro. O momento aconteceu enquanto ela estava saindo da Marquês de Sapucaí na madrugada de segunda-feira, 12, e foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a equipe dela, Nathalia estava com seu marido em um táxi quando o veículo foi alvejado por tiros e um deles atingiu o quadril dela. A jornalista passou por cirurgia e está bem. "Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto. Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia! Em breve traremos novas atualizações", informaram.

Na nota oficial, Nathalia ainda divulgou uma breve declaração sobre o ocorrido. "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas,

graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", afirmou.

Músico foi esfaqueado no Carnaval de Salvador

Os artistas do grupo Revelação levaram um grande susto neste domingo, 11, ao sofrerem um assalto após um show em um bloco de carnaval em Salvador, na Bahia. Eles foram abordados por criminosos por volta das 5h da manhã e dois integrantes do grupo, Mauro Jr e Rogerinho, perderam todos os seus pertences, incluindo documentos e celulares.

De acordo com o Jornal O Globo, a equipe do grupo informou que Rogerinho foi esfaqueado na ação dos bandidos e ficou com ferimentos na mão e nas costas. Ele foi levado para o hospital e levou pontos na mão. Porém, os ferimentos das costas foram superficiais.

Rogerinho está bem e descansa em sua casa. Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil da região, que informou que um dos músicos entrou em luta corporal com os assaltantes e foi atingido por uma arma branca. Apesar do susto, o grupo Revelação vai manter sua agenda de shows sem alterações.