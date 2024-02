Ex-BBBs Aline Gotschalg e Fernando Medeiros descartam poligamia e novo filho: ‘Não é tão fácil’

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros conversaram com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, sobre o relacionamento de nove anos

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, que participaram do BBB 15, marcaram presença no Carnaval da Bahia na noite da última sexta-feira, 9. O casal de ex-BBBs conversou com a CARAS Brasil direto do camarote Salvador, na capital baiana, sobre o relacionamento de nove anos e descartou poligamia e vontade de um novo filho: "Não é tão fácil".

"A gente não pensa mesmo em ter outro fiho nesses próximos anos. Estamos muito satisfeitos. O Lucca está em uma fase muito gostosa, de parceiro mesmo, e a gente está focado no trabalho", explica Aline Gotschalg, que teve Lucca em 2019.

"Não é tão fácil ter filhos, a gente sabe que é uma responsabilidade imensa, ainda mais nos dias de hoje. A gente gosta de ter a presença na criação, então, hoje, preferimos dedicar o nosso tempo ao Lucca 100 %, do que dividir esse tempo com alguém", acrescenta a ex-BBB.

Ao serem questionados sobre a relação amorosa, ambos descartaram a poligamia. "Somos 101% monogâmicos [risos]", brinca Aline Gotschalg.

Com nove anos de relacionamento, o casal entrega o segredo para ter uma das uniões mais longevas do BBB. "A gente tem uma confiança muito grande um no outro. A gente cede para o outro o tempo inteiro, e relacionamento é sobre conceder, saber o espaço de cada um e respeitar. Além disso tudo, tem que ser essa coisa verdadeira. A gente não precisa colocar uma vírgula para tentar falar algo. Falamos um com o outro, trocamos ideia de uma forma bem ampla e aberta. A confiança só aumenta", declara Fernando Medeiros .

"Temos tanta confiança no que construímos nesses nove anos que só queremos somar na vida do outro. Essa parceria é o que fortalece cada vez mais. Cada ano que passa, a gente está mais junto, parceiro e se amando. É algo muito especial. A maturidade dos relacionamentos também vai fazendo com que tudo fique mais leve", completa Aline Gotschalg.