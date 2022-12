Ex-BBB Thelma Assis nega que pagou Mangueira para desfilar em 2023

Campeã do BBB 20, Thelma Assis falou sobre os boatos de que teria pagado a escola de samba para ser musa no próximo ano

Após saírem notícias de que a campeã do BBB 20, Thelma Assis, teria pagado para ser musa da escola de samba Mangueira no Carnaval 2023, ela veio a público negar a história.

"Tô aqui no RJ, tô muito feliz, não contei nada pra vocês ainda porque eu ia fazer, aliás eu vou fazer, um conteúdo pra vocês amanhã, porque eu vou ter o privilégio de ir na feijoada da Mangueira, vai ter show do Armandinho, a noite tem ensaio da Mangueira", confirmou a participação.

"Eu estarei lá porque eu fui convidada a desfilar com a Mangueira em 2023 e me deparei agora a noite com essa fake news vinda do Leo Dias, que diz que apurou os fatos. Eu quero saber quais fatos ele apurou. Isso só mostra o quanto você é um jornalista sem credibilidade, que como já foi falado várias vezes, adora fazer fake news em cima de mulher pra poder atrair hate pra gente", disparou sobre o jornalista do Metropoles.

"Eu sou uma pessoa, assim, vocês sabem ,eu fujo de polêmica, mas a partir do momento que eu me deparo com uma mentira com o meu nome, eu tenho que usar minha rede pra desmentir", justificou.

Ela, então, contou porque recebeu o convite para ser muda da escola de samba: "Eu sou sambista há quase 18 anos, eu já desfilei em quase todos os setores de uma escola de samba. Eu já fui ritmista, eu já saí na frente do carro, em cima do carro, já saí sambando na ponta do pé. Então eu não preciso dar um real para desfilar numa escola de samba".

"Vou me juntar a elas [sambistas] para falar sobre um enredo de mulheres pretas, que é mais um motivo deu ter recebido esse convite", afirmou ela, que ainda disse que o jornalista em questão não estava somente ofendendo ela, mas uma instituição de renome como a Mangueira.

Ao final, ela publicou um print provando que teria sido convidada após o interesse da presidenta da Mangueira.

Confira print publicado por Thelminha: