Ex-BBB Thelma Assis renova o visual e exibe o resultado

Ex-BBB e médica Thelma Assis comemora nova fase na vida com o visual renovado

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 11h47

A ex-BBB e médica Thelma Assis (37) está com novo visual! Nesta semana, a estrela tingiu o cabelo para celebrar a boa fase em sua vida.

Inspirada nas tendências para o verão, ela aderiu ao visual em tom de castanho iluminado e arrasou nas fotos ao exibir o resultado da mudança. Thelma acaba de renovar o contrato com a Globo para ser a médica parceira fixa do quadro Bem Estar e também está prestes a celebrar mais um ano de vida.

“Eu amo mudança e acreidot que não tinha momento melhor para dar uma repaginada no visual. O verão está chegando e com ele o Carnaval, que faz parte da minha história e me traz ainda mais possibilidades de abusar de looks com brilhos, que eu adoro! O tom iluminado, que é a minha escolha desta vez, conversa muito com essa proposta”, declarou.

Veja as fotos do novo visual de Thelma Assis:

Fotos: Christian Monassa / Film In