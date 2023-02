Ex-BBB Juliette Freire surge com body nada básico no carnaval de Recife

Ex-BBB Juliette Freire marca presença no Galo da Madrugada, em Recife, e ostenta o seu corpo repleto de curvas em look justíssimo

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (33) caprichou na escolha do look para marcar presença no Galo da Madrugada, em Recife, Pernambuco, na manhã deste sábado, 18. A estrela apostou em um look justo ao corpo e destacou suas curvas impecáveis e a cinturinha fina.

Para o evento de carnaval, a morena usou um body preto replete de pedrarias brilhantes e coloridas. Para completar o visual, ela colocou luvas compridas, meia-calça e sapato de salto alto. Ela ainda usou o cabelo preso e a maquiagem poderosa.

Juliette começou a comemorar o carnaval na semana passada. Ela esteve no bloco de rua Chá da Alice, em São Paulo, no domingo, 12. A estrela apareceu com vestido vermelho justo ao corpo e brilhante. Esta foi a primeira vez que Juliette animou um bloco de carnaval desde que se lançou como cantora. Ela iniciou a carreira na música após se tornar a campeã do BBB 21, da Globo.

Fotos: Felipe Souto Maior / AgNews

Thiago Rodrigues relembra beijo em Juliette Freire

Em uma participação no podcast Papagaio Falante, Thiago Rodrigues relembrou quando deu um beijo em Juliette Freire no carnaval antes da ida dela para o BBB. "A gente deu um beijo num bloco de carnaval, mas eu não sabia que ela era a Juliette. Ela falou isso dentro do programa, mas eu não lembrava exatamente. Eu lembro da situação. Eu estava na rua, ela estava num carro de aplicativo com as amigas, deu um tchau de longe, e eu fui, entrei pela janela e dei um beijo", disse.

O galã contou que inclusive lembra que na época em que ela contou a história no reality, sua mãe ficou perplexa. "A gente se falou uma vez pelo Instagram. Admiro ela, tenho o maior respeito. Na Minha mãe é viciada em BBB. Quando saiu essa notícia, minha mãe enlouqueceu. Ela é a primeira fã dela. Ela disse: 'Meu filho, você tem que namorar a Juliette. E eu disse: 'Mas mãe, eu estou namorando outra menina, esquece isso".