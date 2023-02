Ex-BBB João Luiz Pedrosa vai desfilar na Mocidade Alegre em São Paulo

Ex-BBB João Luiz Pedrosa comemora desfile na cidade de São Paulo: 'Alegria enorme poder estar participando desse evento'

O ex-BBB 21 e professor João Luiz Pedrosa está animado para curtir o carnaval do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite deste sábado, 18. Ele vai desfilar junto com a escola de samba Mocidade Alegre pela segunda vez em sua vida e está radiante.

Neste ano, a agremiação cantará o enredo sobre Yasuke, um moçambicano que tornou-se o primeiro samurai negro da história do Japão. O ex-BBB aparecerá no último carro alegórico da escola, que se chama 'Yasuke da Educação'.

“Pela segunda vez eu venho desfilando pela Mocidade Alegre em São Paulo. Alegria enorme poder estar participando desse evento que é uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Esse ano, a Mocidade vem falando sobre Yasuke, samurai de origem africana e que ressurge na esperança e nos sonhos dos jovens negros”, disse ele.

Após o BBB, Joãotem se dedicado a divulgar assuntos como educação, racismo e racialidade. Ele é escritor, professor e apresentador.