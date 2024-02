Ex-BBB Gustavo Marsengo garante que casamento com Laís Caldas sai este ano: ‘Não vou enrolar tanto'

Direto do Camarote de Salvador, Laís Caldas e Gustavo Marsengo contam à CARAS Brasil os planos para este ano. Eles já moram juntos mas querem casar este ano

O casal Laís Caldas (32) e Gustavo Marsengo (33), que se conheceu no BBB 22 e engatou um namoro que perdura fora do confinamento do reality show até hoje, foi flagrado juntinho curtindo o Carnaval de Salvador (BA). Em entrevista à CARAS Brasil, na noite da última sexta-feira, 9, eles revelaram que pretendem casar ainda este ano. “Não vou enrolar tanto ela assim, não”, garante o advogado.

Não é a primeira vez que os ex-BBBs se divertem no carnaval da capital baiana, mas é a primeira vez que pretendem ficar por muitos dias. “Segunda vez no carnaval de Salvador. Ano passado, a gente só veio um dia. Esse ano, viemos para ficar os sete dias aqui. Então é a primeira vez de fato”, fala Gustavo. “Primeira vez no Camarote Salvador, mas vim no carnaval ano passado, gostei muito e este ano estou de volta”, emenda a médica.

Questionado sobre como pretende se preparar para todos esses dias de folia, o advogado destaca: “Não tenho mais esse pique de seis dias de festa. Hoje (ontem) foi só cama e água de coco. Amanhã (hoje) vai ser a mesma coisa. É um dia sobrevivendo para viver o outro(risos). Mas é muito bom. Você vem e quer aproveitar tudo. E no outro dia, você está completamente acabado”.

Sobre estar praticamente casado no Carnaval da Bahia, Gustavo brinca: “Confesso que queria ter conhecido isso aqui solteiro (risos), mas casado está muito bom. E que venhamos mais vezes casados. Sempre casados agora”.

O casamento de Laís e Gustavo sai este ano, mas a festa ainda não. “O casamento sai em breve, mas a festa a gente vai segurar um pouco ainda porque estamos pagando apartamento, pagando obra. Então, a festa, a gente vai segurar, mas o casamento logo sai. Não vou enrolar tanto ela assim, não”, afirma o ex-BBB.

“Casamento sai este ano, mas festa só ano que vem mesmo. A gente começou a morar junto em agosto, então estamos reformando o nosso apartamento e a nossa cabeça está voltada apenas para a reforma. Mas assim que acabar a reforma, a gente começa a falar de casamento e organizar a nossa festa”, continua Laís.

O casal quer, além de curtir a folia baiana, conhecer as belezas do local. “Estamos a trabalho e depois daqui, a gente vai curtir um pouco a praia, conhecer aqui perto, a Bahia, que é maravilhosa... Vamos passar todo o carnaval aqui, trabalhando”, conta a médica.