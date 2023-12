Ex-BBB Gustavo faz pedido de casamento para a ex-BBB Lais no Natal

Ex-BBB Gustavo Marsengo surpreende a ex-BBB Lais Caldas com pedido de casamento no meio da ceia de Natal: 'A mulher da minha vida'

O ex-BBB Gustavo Marsengo surpreendeu a ex-BBB Lais Caldas com um pedido de casamento no meio da Ceia de Natal em família. Na noite do domingo, 24, ele se ajoelho na frente da amada e entregou um anel de noivado para ela.

Abraçados, os dois caíram no choro enquanto eram aplaudidos pelos familiares. Com o pedido especial, a noiva disse o tão desejado ‘sim’ e eles estão noivos! Nas redes sociais, o rapaz falou sobre a decisão de ficar noivo.

"Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza que você seria a mulher da minha vida!! Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela. E já não dava para esperar muito tempo, se não o seu bigode ia vir puxar meu pé a noite. Brincadeiras a parte, Infelizmente não conheci meu sogro a tempo, mas tenho certeza que não poderia escolher parentes melhores dos que você me deu. E que seu Augusto lá de cima irá abençoar esta união", disse ele.

E completou: "Também não poderia escolher dia mais especial que este também, afinal, hoje comemoramos o nascimento de Cristo, que é a personificação do Amor. E é isso que eu quero pra nós dois, que esta data represente o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você! Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo. Você quer se casar comigo? Spoiler: ela disse sim".

Vale lembrar que o romance deles começou durante o confinamento na casa do Big Brother Brasil 22 e eles nunca mais se desgrudaram.

Lais Caldas mostrou boa forma após lipoaspiração

Após dois meses de ter feito uma lipo HD, a ex-BBB Laís Caldas, do BBB 22, mostrou como está sua barriga. Há pouco tempo, a médica compartilhou cliques curtindo Bandeirantes, no Rio Araguaia, e chamou atenção com seu físico.

Ostentando sua cinturinha escultural após o procedimento que visa deixar as curvas mais sequinhas e definidas, a influenciadora deu um show de beleza e movimentou sua rede social. De biquíni rosa, ela brincou e entrou na onda do filme do momento.

"Toda barbiezinha", disse Laís Caldas na legenda. Nos comentários, ela rebateu críticas e mandou um recado para quem começou a notar defeito na plástica. "Para quem está falando da minha bichinha, é o modelo do biquíni e a luz refletindo, queria eu que ela fosse desse tamanho. Ps: é só ir na minha foto de biquíni azul e conferir, já que vocês estão sem o que fazer", disparou.