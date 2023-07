Laís Caldas exibe cinturinha 'lipada' em fotos: 'Toda barbiezinha'

Após lipo, ex-BBB Laís Caldas exibe barriga reta ao curtir dia de sol e rebate comentários negativos

Após dois meses de ter feito uma lipo HD, a ex-BBB Laís Caldas, do BBB 22, mostrou como está sua barriga. Neste sábado, 22, a médica compartilhou cliques curtindo Bandeirantes, no Rio Araguaia, e chamou atenção com seu físico.

Ostentando sua cinturinha escultural após o procedimento que visa deixar as curvas mais sequinhas e definidas, a influenciadora deu um show de beleza e movimentou sua rede social. De biquíni rosa, ela brincou e entrou na onda do filme do momento.

"Toda barbiezinha", disse Laís Caldas na legenda. Nos comentários, ela rebateu críticas e mandou um recado para quem começou a notar defeito na plástica. "Para quem está falando da minha bichinha, é o modelo do biquíni e a luz refletindo, queria eu que ela fosse desse tamanho. Ps: é só ir na minha foto de biquíni azul e conferir, já que vocês estão sem o que fazer", disparou.

Ainda nos últimos dias, a ex-BBB se defendeu de outros comentários negativos sobre sua aparência. Após o fim do reality, ela continua o relacionamento com Gustavo Marsengo, participante que entrou em sua edição por uma casa de vidro montada no jardim da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Motivo para fazer as cirurgias plásticas

Após a lipo, Laís revelou o motivo para fazer as cirurgias plásticas. "Me tornar uma pessoa pública contribuiu. Já recebi muitos comentários, principalmente quando estou com meninas, como a LarissaTomásia e a Bárbara Heck (ex-participantes do "BBB" 22). As pessoas dizem: 'Não sei como você tem coragem de andar com elas, se eu fosse você teria vergonha. Você é gorda'".

"Mas isso não me afetava. O que me incomodava muito eram as minhas costas e o glúteo, que tinha um formato quadrado. Já tentei fazer várias coisas para melhorar o formato dele, mas não dava certo", afirmou ela para a jornalista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.