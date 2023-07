Após lipo, ex-BBB Laís Caldas rebate crítica de seguidora sobre aparência

"Não preciso da sua aceitação", disparou a ex-BBB Laís Caldas ao ler o comentário negativo de uma seguidora

A ex-BBB Laís Caldas, que participou do Big Brother Brasil 22, da TV Globo, decidiu rebater um comentário negativo que recebeu de uma internauta ao compartilhar uma foto em que aparece de biquíni às margens do Rio Araguaia, em Goiás.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a médica surge sorridente ao lado das duas sobrinhas, e se declarou para as meninas na legenda da publicação. "Com as minhas princesas! Titia ama muito", disse a namorada do ex-BBB Gustavo Marsengo, que exibe a barriga sarada após dois meses da lipo LAD.

Uma internauta, então, decidiu fazer um comentário alfinetando a aparência de Laís, que passou por procedimentos estéticos na barriga, nos braços, nas costas e nas coxas. "Tadinha. Teve que modificar, forçada demais. Em busca de aceitação das pessoas", criticou a usuária.

Ao ver a crítica, Laís logo rebateu. "Não, 'querida', já sou muito aceita, até porque tu veio aqui atrás de biscoito e tá forçando a barra! E o mais importante é eu estar bem comigo mesma, e eu estou super bem, não preciso da sua aceitação, mesmo já tendo! Agora já pode ir se lascar! Beijos de luz! Ah, engole o que eu disse porque o bloc tá feito", disparou ela.

Confira:

Lais responde crítica de seguidora - Reprodução/Instagram

Motivo para fazer as cirurgias plásticas

Após a lipo, Laís revelou o motivo para fazer as cirurgias plásticas. "Me tornar uma pessoa pública contribuiu. Já recebi muitos comentários, principalmente quando estou com meninas, como a LarissaTomásia e a Bárbara Heck (ex-participantes do "BBB" 22). As pessoas dizem: 'Não sei como você tem coragem de andar com elas, se eu fosse você teria vergonha. Você é gorda'".

"Mas isso não me afetava. O que me incomodava muito eram as minhas costas e o glúteo, que tinha um formato quadrado. Já tentei fazer várias coisas para melhorar o formato dele, mas não dava certo", afirmou ela para a jornalista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.